Güney Kore’den Rusya’ya tepki: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiği iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Güney Kore Rusya'ya tepki gösterdi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'inin konuyla ilgili bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Zinoviev'in Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun tarafından kabul edildiği ifade edilen açıklamada, Güney Kore'nin Kuzey Kore askerlerinin Rusya'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi. Kim, Rus elçiye Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'daki savaşa gönderilmesinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ve BM sözleşmesini ihlal ettiğini, Güney Kore ile çevresinde ciddi güvenlik tehditleri oluşturduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi de dahil olmak üzere yasadışı askeri iş birliklerini en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Kim, "Buna temel güvenlik çıkarlarımızı tehdit eden eylemlere karşı tüm imkanları seferber ederek uluslararası toplumla birlikte yanıt vereceğiz" dedi.