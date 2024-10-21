AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: FETÖ elebaşı ihanet ağının mimarıydı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN ÖLÜMÜ:

"VATANSIZ OLARAK ÖLDÜ"

İslam'a, insanlığa, milletimize ihanet etmiş haindi. bugün vatansız olarak öldü. Yaptığı kötülükler böyle bir şahsın ismini Netanyahu ile yan yana yazdırmıştır.

Milli egemenliği çalmak üzere, ordumuza kötülük yapmak üzere bir taşeronluk yaptığını göstermekte. Gülen, ihanet şebekesi ile, hizmet ettiği odaklar ile büyük bir ihanet ve cinayet yaptı. Bütün ihanet ve cinayetleri ile bu dünyayı terk etti. Bütün fiziki unsurları ile kararlılıkla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu zihniyet ile de aynı güçle mücadele edeceğiz. Emperyalist güçlerin taşeronluğunu yapmış bir şahıstı.

15 Temmuz sonrası kimler tarafından himaye edildiklerini de gördük. Milli değerleri istismar eden kötülük abidesinin hayatı bu şekilde son bulmuş oldu.

Nobel ödülü kazanan Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz. Kitaplarındaki konular entelektüel açıdan verimli olduğunu belirtmek isterim.

Bütçe çalışmaları yarın itibariyle başlamış olacak.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİN KATLİAMLARI NAZİLERİN ÇOK ÖTESİNE GEÇMİŞTİR"

Filistin ve Lübnan'daki konular gündemimizde. Simvar'ın şehadeti ile Netanyahu hükümetinin katliamların devam ettiği görülmüştür. Cinayetleri, soykırımı Naziler'in çok ötesine geçmiştir. Yahudi asıllı Kanadalı akademisyen, İsrail'in soykırımını çok iyi anlatıyor ve Naziler'in toplama kamplarında yaptıklarının aynısı diyor. Lübnan'ı da Gazze'ye benzetme çabaları da devam ediyor.

Esas problem bunlara destek veren ve silah temin edenlerdi. Alman dışişleri bakanı talihsiz açıklamalar yaptı. BM adına yapılan açıklamada yeni bir saldırıdan bahsediliyor. Netanyahu insanlığa ait her şeyi hedef almaya devam ediyor. Buna silahla destek verenler eninde sonunda bunun altında kalacaklar. Eninde sonunda bu soykırıma şebekesi insanlık mahkemesinde yargılanıp hak ettikleri cezayı alacaklar.

"BUGÜN İNSANLIK DEĞERLERİ İLE SİYONİZM KARŞI KARŞIYADIR"

Siyonizme verilen desteklerin hiçbiri bunu yapanların faydasına değildir. Bugün insanlık değerleri ile Siyonizm karşı karşıyadır. Herkes ya insanlıktan yana ya da bu yapıdan yana duracaktır.

Azerbaycan, Ermenistan, Rusya dışişleri bakanı Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildi. Net bir şekilde görüldü ki; Türkiye Kafkasya'da barış için kilit rol üstlenen ülkedir.

Yeni doğan bebekleri öldüren şebekeye dönük her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Bakanlıklarımız koordinasyon içinde. Bu çetenin ve varsa benzerlerinin tamamen çökertilmesi için güçlü çalışma sürdürülüyor. Bu şekilde çetenin tümüyle kazıyacağımızı ve en ağır cezayı almaları için gayret göstereceğiz