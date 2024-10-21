AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: FETÖ elebaşı ihanet ağının mimarıydı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken gazetecilere açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in vatansız olarak öldüğünü vurguladı. Çelik, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini de açıkladı.