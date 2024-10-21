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Giriş Tarihi: 21.10.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 08:34

BEŞİKTAŞ KONYASPOR YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst'u böyle uyardı: Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürerler

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u Immobile'nin penaltısı ve Rafa Silva'nın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Ali Gültiken, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve Fatih Doğan karşılaşmayı değerlendirdi. Çakar ve Çulcu hakem Kadir Sağlam'ın performansını beğenirken, Özbostan ise Siyah-Beyazlılar'ı Galatasaray derbisi öncesi o konuda ciddi şekilde uyardı. İşte Beşiktaş Konyaspor maçı yazar yorumları...

BEŞİKTAŞ KONYASPOR YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst’u böyle uyardı: Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürerler

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 2-0 yendi. SABAH Spor'un usta yazarları Murat Özbostan, Ali Gültiken, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve Fatih Doğan, Siyah-Beyazlılar'ın Lyon ve Galatasaray maçları öncesi moral bulduğu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ KONYASPOR YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst’u böyle uyardı: Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürerler

ALİ GÜLTİKEN - BU BEŞİKTAŞ MUTLU EDER

Fernandes, Rafa Silva, İmmobile… Beşiktaş bu üç oyuncu ile merkez hücum yapabildiği zaman çok etkili hale geliyor. Birkaç maç bu düzenin dışında oyuncuları kullanma düşüncesi Beşiktaş'ta işe yaramadı. Bu şekilde oynadıklarında oyuncular da mutlu hale geliyor. Daha etkili bir Rafa Silva, daha etkili bir Fernandes ortaya çıkıyor. Konya galibiyetinde de yine başrolde bu oyuncular ve performansları vardı.

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BEŞİKTAŞ KONYASPOR YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst’u böyle uyardı: Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürerler

Beşiktaş'ta bir diğer merak konusu da Muçi ve Semih'in kanat pozisyonlarındaki performanslarıydı. İkisi de skora katkı yaptı, Muçi'nin biraz daha fazla kendine güvenini artırdığını gördük. Yetenekli bir oyuncu, daha iyi performansları da ortaya koyabilir. Semih özellikle iç saha maçları için önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle ceza sahası içerisinde gol bölgesinde her zaman cebinden bir şeyler çıkartabilir.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst’u böyle uyardı: Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürerler

Dün, kazandırdığı penaltı ile oyuna etki etti. Beşiktaş'ın bu oyuncuların performanslarına bütün sezon boyunca çok ihtiyacı var. Uzun bir maraton ve bu yol üzerinde farklı alternatiflere ihtiyaç duyuluyor. Şans alan oyuncuların da bunun farkında olması ve bunu doğru kullanmaları lazım. Beşiktaş, çok pozisyon üreten bir takım. İzleyenleri de taraftarlarını da mutlu ediyor. Dün skor 2 golde kalsa da pozisyon olarak yine çok fazlası sahada vardı. Bu sezon başından beri devam eden bir zenginlik, her hafta da üstüne koyarak devam ediyorlar.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst’u böyle uyardı: Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürerler

AHMET ÇAKAR - BEŞİKTAŞ'I İKİ YILDIZI TAŞIYOR

Şurası kesin ki Beşiktaş, birkaç oyuncusuyla ayakta duruyor. Bunun başında da Rafa Silva var... Muçi, Semih gibi umut bağlanan oyuncular gerekli patlamayı yapamıyorlar. Beşiktaş golü bulana kadar zorlandı. Semih penaltı kazandırdı, İmmobile golü attı, sonrasında da Beşiktaş rahatladı. İlk yarının son dakikalarında Rafa'nın attığı bir gol var ki, halı sahada bile zor atılır. Topu alışı, çekişi, hemen vuruşu, müthiş bir teknik olgunluk.

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