Giriş Tarihi: 21.10.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024
08:34
BEŞİKTAŞ KONYASPOR YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst'u böyle uyardı: Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürerler
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u Immobile'nin penaltısı ve Rafa Silva'nın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Ali Gültiken, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve Fatih Doğan karşılaşmayı değerlendirdi. Çakar ve Çulcu hakem Kadir Sağlam'ın performansını beğenirken, Özbostan ise Siyah-Beyazlılar'ı Galatasaray derbisi öncesi o konuda ciddi şekilde uyardı. İşte Beşiktaş Konyaspor maçı yazar yorumları...