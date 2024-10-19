Ölmeden önceki vasiyeti 3 kişiye umut oldu

Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki pide ustası Uğur Taşkent, bir süre önce organlarını bağışladı. Ailesine de durumu bildiren Taşkent, "Bana bir şey olursa organlarımı bağışlayın" dedi. Önceki gün de motosikletle bir müşterisinin siparişini götürmek için yola çıktı. Ancak Büyükdere Kavşağı'nda motosiklete otomobil çarptı. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Uğur Taşkent, kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Acılarını yüreklerine gömen ailesi de Taşkent'in vasiyetini yerine getirip organlarını bağışladı. Uğur Taşkent'ten alınan organla, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.