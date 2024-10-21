SON DAKİKA: FETÖ'nün üst yönetiminde panik başladı! Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi kaçırılabilir

SON DAKİKA… Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki evinde öldüğü açıklandı. Herkes Gülen'in yerine hangi ismin geçeceğini merak ederken örgütte büyük bir kriz patladı. Öyle ki FETÖ elebaşı Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü ortaya çıktı. Ancak Gülen'in öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışma yaşandı. Terörist başının ilaçları veren örgüt üyelerinin haberin saklanamayacağı kararına vardığı iddiası ortaya atıldı. Hatta iddiaya göre örgüt içinde FETÖ'nün cenazesinin kaçırılabileceği korkusu da başladı!