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SON DAKİKA: FETÖ'nün üst yönetiminde panik başladı! Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi kaçırılabilir

SON DAKİKA… Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki evinde öldüğü açıklandı. Herkes Gülen'in yerine hangi ismin geçeceğini merak ederken örgütte büyük bir kriz patladı. Öyle ki FETÖ elebaşı Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü ortaya çıktı. Ancak Gülen'in öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışma yaşandı. Terörist başının ilaçları veren örgüt üyelerinin haberin saklanamayacağı kararına vardığı iddiası ortaya atıldı. Hatta iddiaya göre örgüt içinde FETÖ'nün cenazesinin kaçırılabileceği korkusu da başladı!

Halit TURAN Halit TURAN
Giriş Tarihi: 21.10.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 11:44
SON DAKİKA: FETÖ’nün üst yönetiminde panik başladı! Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi kaçırılabilir

Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki lüks malikanesinde hayatını kaybettiği açıklandı. Herkes Gülen'in yerine hangi ismin geleceğini merak ederken örgüt içerisinde kaos başladı.

SON DAKİKA: FETÖ’nün üst yönetiminde panik başladı! Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi kaçırılabilir

Özellikle FETÖ'nün üst yönetiminde ciddi bir panik yaşandığı açıklandı. Öyle ki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü ortaya çıktı. Ancak öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışma yaşandı. Terörist başının hastalıklarının ağırlaşmasına neden olan ilaçları veren yanındakiler, haberin saklanamayacağı kararına vardığı iddiası ortaya atıldı.

SON DAKİKA: FETÖ’nün üst yönetiminde panik başladı! Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi kaçırılabilir

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumunun ağır seyrettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. "Uzun Cevdet" lakaplı kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Fetullah Gülen'in sağlıklı gibi görünmesi adına ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayınlandığı ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA: FETÖ’nün üst yönetiminde panik başladı! Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi kaçırılabilir

Hatta Türkyolu hem Fetullah Gülen'in hem de örgütün parasını kendine göre yönetebilmek için örgüt elebaşını Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürmüştü.

SON DAKİKA: FETÖ’nün üst yönetiminde panik başladı! Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi kaçırılabilir

"CENAZE KAÇIRILABİLİR" KAVGASI

SABAH'ın güvenlik kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre, örgüt elebaşı Gülen'in ölümü heyet içindeki mücadeleyi ateşe çevirdi. Gülen'in nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu. Cevdet Türkyolu cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini istediği ancak heyetin yaşlıları Avrupa'dan geleceklerin beklenmesi taraftarı olduğu öğrenildi.

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