Video Haber SON DAKİKA | İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü hastane
SON DAKİKA | İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü hastane

SON DAKİKA | İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü hastane

21.10.2024 | 11:24

Son dakika haberleri... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de öldüğü hastane kamerada...

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