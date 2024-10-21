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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "FETÖ ile mücadelemiz sürecek"

21.10.2024 | 12:40

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz FETÖ ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

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