Devlet Bahçeli, öğleden önce MHP Meclis Grup Toplantısı'nda, "barıştan" söz etti... Öğleden sonra da, TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti milletvekillerinin ellerini sıktı... 1 Ekim 2024.

Aynı gün... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni dönemini açış konuşmasını yaptı:

"Uzattığımız dostluk elini tutan herkesle, ortak çıkarlar doğrultusunda yol yürümekten memnuniyet duyarız... Mesele Türkiye ise geri kalan her şey teferruattır."

Akşam... Meclis'te resepsiyon vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel... "O el sıkışma önemlidir... Sıkılı yumruklar açılmalıdır... Anneler ağlamasın diye üzerimize düşeni cesaretle yapacağız" dedi.

Devlet Bahçeli... Bir vurgu daha yaptı:

"Dünyada barış isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım."

Sonra... DEM Parti'den sesler yükseldi:

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit:

"Barış temel ihtiyaç... Herkese tarihi görev düşüyor... Hemen elleri, kolları sıvamak gerekiyor."

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder:

"Ülkemiz önemli bir eşikte duruyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum."

Türkiye... 20 gündür bu konuya kilitlendi.

Bahçeli'nin yaktığı ateş... Barış ateşinin yarattığı heyecan... Dalga dalga yayılıyor.

Öyleyse... İstikamet Güneydoğu... Barışa susamış insanlar... Yollardayım.

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BAŞLARKEN



İllerde, ilçelerde siyasi parti merkezlerine gitmedim... Yerel yöneticilerle konuşmadım.

Halka kulak verdim... Kamuoyuna... Milletvekillerine oy verip, Meclis'e gönderenlere... Sivil toplum liderlerine... Kanaat önderlerine... Berbere, lokantacıya, taksiciye... Milli iradeye.







Batman... Diyarbakır... Mardin... Hasankeyf, Bismil, Dicle, Gercüş, Beşiri, Midyat, Nusaybin'de:

İnsanlar huzur içinde... İşinde gücünde.

Devlet Bahçeli'nin el sıkması... Herkesin dilinde... Toplumda karşılık bulmuş.

Millet... Huzur ikliminin devamını istiyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük/tarihi bir adım bekleniyor.

Bölge... Özgür Özel'in tavrını/söylemini önemsiyor... Erdoğan-Özel... Ve Bahçeli-Özel el sıkışması... Sokaktaki insanı sevindirmiş.

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BAYRAM HAVASI



Batman... Nüfus 650 binin üzerinde... Günlük gazete sayısı 20'den fazla... Batman... Son Söz... Pusula... Rehber... Petrol... Tarafsız... Yön... Demokrat... Batman GAP... Batman Ekspres... Batman Güneşi... Yazamadıklarımız kusura bakmasınlar.

En eskisi... Batman Çağdaş... 42 yıllık.

Arif Arslan... Gazetenin Yazı İşleri Müdürü... Yazarı.







Sorduk... "Devlet Bahçeli... DEM... Tokalaşma... Batmanlı ne diyor?"

Arif Arslan'ın yanıtı:

Partilerin yerel örgütleri... STK'lar... Sokaktaki halk... Çiftçiler bile Bahçeli'nin tavrını çok olumlu karşıladı.

Bahçeli'nin yaklaşımı, Batman ovasına atılan tohum kadar önemli.

Devlet Bey, durduk yerde, boşuna konuşacak insan değil... Mutlaka bir arka planı var.

MHP ile, Bahçeli ile uzaktan yakından ilgisi olmayan kesim için, Bahçeli'nin el uzatması bayram gibi oldu.

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OTELLER DOLU



Mezopotamya Otel'de kalıyorum... Genel Müdür Nevzat Çelik.

Oteldeki doluluk oranını sordum.

Aldığım yanıt:







Yüzde 100... Diğer oteller de dolu.

Irak'tan gelen çok... Almanya'dan gurbetçiler geliyor, Batmanlı Ezidiler... Ve yerli turist turları... Ankara, İstanbul, Konya... Her yerden.

Şu anda, Türkiye çok iyi durumda... Huzur var... Aman devam etsin.

Devlet Bahçeli'nin sözleri olumlu karşılandı... Herkes, Bahçeli'nin el uzatmasını konuşuyor.

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SOKAĞIN SESİ



Cumhuriyet Caddesi... Turgut Özal Bulvarı... Yaşar Kemal Caddesi... Gülistan Caddesi... Mekanlar gece yarısına kadar açık.

Cafe/kahve... Yüzlerce.

Lokanta... Dört kişi yemek yedik... 750 lira.







Esnafla... Kahvede oturanla... Lokantacıyla sohbet.

Şehir huzurlu... Millet memnun.

Bahçeli'nin sözleri... Erdoğan'ın yaklaşımı... Özel'in tavrı... Herkesi sevindirmiş.

Eczaneye girdik... Eczacı dedi ki: Bu hava böyle devam ederse, Batman'a yatırım yağar... Irak'tan yatırımcı gelir... Zaho'dan, Erbil'den, Duhok'tan.

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BERBERDEN AL HABERİ



Ziya Gökalp Mahallesi... Ceylan Erkek Kuaförü... Ceylan Çiftçi.

42 yıllık berber... Yedi yıldır hacamat da yapıyor... Müşterisi çok.

- Ceylan... Müşteriler neler söylüyorlar? Batmanlı neler konuşuyor?







Berber Ceylan, "Terör diye bir şey kalmadı... Çok şükür" diyerek söze başladı:

Günden ekonomi... Kiraların yüksekliği.

Devlet Bahçeli, DEM'e el uzattı... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel de Bahçeli'ye destek verdiler... Çok güzel bir şey.

Kavga etmesinler... Uzlaşsınlar... Uzatılan el geri çevrilmez.

Millet, çocuklarını kaybetmesin... Anneler ağlamasın.

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YEŞEREN UMUTLAR



Batman Ticaret Borsası... Beşir Altunç, Meclis Başkanı... Arif Güneş, Yönetim Kurulu Başkanı... Sıcak gündemi konuşuyoruz.

Önce Beşir Altunç'u dinleyelim:

Sayın Bahçeli'ye teşekkür ederim... Halkın içindeyim... Herkes, onun el uzatmasından memnun.

Güneydoğu'da umutlar yeşerdi.







Her yanımız ateş çemberi... Birlikte olmak zorundayız... Yoksa bizi parçalamak için ellerinden geleni yaparlar.

Gözlerimiz sayın Erdoğan'da... Yeni bir süreç başlatırsa karşı çakacak kimse yok... Kamuoyunda büyük destek var.

Şimdi söz sırası Arif Güneş'te:

"Bahçeli'nin Meclis'teki jesti... Tokalaşması... Barıştan söz etmesi... Ekonomi dahil, her şeyin önüne geçti."

Çevremiz kalabalık... Borsa yönetim kurulu üyeleri.

Herkes... Beşir Altunç'un ve Arif Güneş'in sözlerine katılıyor.

Arif Güneş devam ediyor:

"Akşamları gözlerimiz televizyonda Bahçeli'yi arıyor... Sayın Bahçeli gerçek bir devlet adamı... Ani çıkışı milleti sevindirdi."

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GAZETE MANŞETLERİ



Sokağın sesi, özlemi, beklentisi... Gazete manşetlerine de yansıyor.

Batman Medya Gazetesi manşeti: "Bölgenin normalleşmesi gerekiyor."

Aynı manşet... Aynı cümle... Çağdaş Gazetesi'nde. Gazeteler... Bölgenin talebini seslendiriyor: "Barış ikliminin tekrar gelmesini istiyoruz."

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BİTMEDİ... ARKASI YARIN



Bölge kıpır kıpır... Sohbetlerde Erdoğan... Bahçeli... Özel... DEM Parti konuşuluyor.

Erken seçim... Gündem dışı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı... Kimsenin umurunda değil.

Yarın... Batman'dan... Bölgeden... Sohbetlere, gözlemlere devam.