Koskoca bir şehir... Ve koskoca göl... Ama Vanlılar ile Van Gölü arasında engeller vardı... Halk, gölle buluşamıyordu.

Bir zamanlar... Samsun da böyleydi... Karadeniz ile Samsun arasında sanki bir duvar vardı... Çok katlı binalar.

Yusuf Ziya Yılmaz... Belediye Başkanı iken... Denizi doldurdu... İki büyük park yaptı:

Doğu Park... Batı Park.







Kilometrelerce sahil... Samsunlu, denizle buluştu... Plajlar... Eğlence yerleri... Lokantalar.

Aynı buluşma... Bu defa Van'da başarıldı.

Van Gölü çevresine... Eskiden toz toprak, geceleri ıssız ve karanlık olan yere... Sahil yolu yapıldı... 12 kilometre.

1100 dönüm rekreasyon alanı... Parklar... Piknik yerleri.

***



Eğitim şehri



Nüfus 2 milyon 128 bin... Bölgenin en büyük şehri.

Öğrenci sayısı... 310 bin.

Öğretmen... 19 bin.

Vali Ozan Balcı... Eğitimci... Ve yatırımcı.

Son iki yılda yapılan anaokulu... 118.

Yine son iki yılda... 13 yüzme havuzu...

26 kapalı spor salonu... Okul bahçelerine 90 halı saha... 300 okul kütüphanesi... 220 okula müzik dersi odası.

Öğretmenlerle sohbet... Yurdun değişik illerinden... Kimi Mersinli... Kimi Manisalı... Kimi Konyalı.

Şikâyet dinlemedik.

Rapor alan... Ya da başka ile tayin için torpil arayan yok.

***



Ücretsiz otel



Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi... Tam teşekküllü... Bölgenin ihtiyacını karşılıyor... İlçelerden... Komşu illerden gelen çok.

Hastanenin bahçesinde bir inşaat gördük... Merak ettik... Sorduk.

Vali Ozan Balcı dedi ki:

- Misafirhane yapıyoruz... Çevre il ve ilçelerden hastaneye gelenlerin yakınları için... Sokakta kalmasınlar... Otel aramasınlar... Mağdur olmasınlar.

Tebrikler Sayın Vali... Ve teşekkürler.

Keşke... Bütün hastanelerin bahçesinde/ yakınında böyle misafirhaneler olsa. Unutmadan... Bazı illerde var... Yaygınlaşması dileğiyle.

***



Darısı İzmir'e



Türkiye'nin en büyük gölü... Dünyanın en büyük sodalı gölü... Balık... Sadece bu bölgeye özgü inci kefali.

Gölde... 103 bitki türü.

Yıllar yılı... Van Gölü kirletildi... İzmir Körfezi gibi.

Van Valiliği... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği... Ve bir de lokomotif: Emine Erdoğan'ın himayesi.

Gölün kirletilmemesi için... Beş arıtma tesisi. Bazıları bitti... Çalışıyor.

Dip çamuru temizliği. Tam gaz devam ediyor.

Gölün çevresi tertemiz... Işıklandırılmış... Vanlı memnun.

Gezerken... "Darısı İzmir'e" diye söylendik.

***



Eski Van



Tarihi bir yerleşim yeri... 1915'te Ermeniler tarafından yakılan yıkılan... Üç yıl Rus işgalinde kalan... Eski şehir... Eski Van.

İçinde camiler... Kilise... Han... Hamam... Evler, dükkânlar varmış.

Şimdi... Yıkıntıları kalmış.







Bir asırdır el sürülmeyen bu bölgede... Eski Van'da yoğun bir çalışma gözlemledik... Kazı-restorasyon çalışmaları... İlk kez.

Kültür Bakanlığı... Valilik... Eski Van'ı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar... Turizm için önemli... Van'ın hazinesi.

Sezar'ın hakkı Sezar'a...

Kayhan Türkmenoğlu... Van milletvekili... Seçilmeden önce, "Eski Van'ı dirilteceğim" demişti.

Seçildikten sonra... Sözünün peşinde... Hakkını teslim edelim.

***



Destek... Ve başarı



Erciş Ovası... Ahlat Ovası... Adilcevaz Ovası... Ova çok... Tarıma ve hayvancılığa elverişli.

Biraz teşvik... Fakir köylüye biraz destek... Tarım da gelişiyor, hayvancılık da.







Her aileye 100 koyun... Bir yıl ödemesiz... Beş yıl ödemeli... Ve sıfır faiz.

Vali Ozan Balcı'ya sorduk:

- Bugüne kadar kaç aile projeden yararlandı?

- 2000 aile... Tam 200 bin koyun... Proje başarıyla yürüyor... Haydi birlikte köylere gidelim... Görün.

***



Konserve... İlk kez



İnci kefali... Ancak sodalı ve tuzlu suda yaşayabilen bir balık... Van Gölü'nün balığı.

Bölgede yakalanır... Bölgede yenir... O kadar.

İlk kez... Konservesi yapılmış.

Marketlerde satılıyor.

Vanlı memnun... Diğer şehirlerde yaşayan Vanlılar ise... Çok daha memnun.

***



Devlet Baba



Ekonomik sorunlar... Pahalılık... Köylünün sıkıntıları var... Öyleyse... Devlet babaya görev düşüyor... Destek.

Van'da... Bir milyon fidan dağıtıldı... Bedava... Elma fidanı... Ceviz... Badem...







Yetmedi... Bir milyon fidan daha dağıtılacak. Vatandaş memnun. Vali Ozan Balcı'ya teşekkür için gelen çok.

Vali... "Bu bizim vazifemiz" diyor... Ve...

Ayaklarında çizme... Tarlaya, bahçeye giriyor.