Antalya... Side... Manavgat... Alanya... İki hafta önce oralardaydık.

Turist kaynıyordu... Fakat... Turistlerin çoğu otelden çıkmıyordu... Zira... "Her şey dâhil" sistemi vardı.

Dışarı çıkıp yemeye, içmeye, masraf etmeye gerek yok.

Güney sahillerinde turistler elbette alışveriş ediyorlar... Ama sınırlı... İmitasyon ürünler... Çantalar... Montlar... Tişörtler...

Ve... Turizmde Van farkı... İranlı turist çok.

"Her şey dâhil" diye bir şey yok... Otelde yer, içersen, parasını ödersin... Turistlerin çoğu dışarıda yemek yiyor... Lokantacılar memnun.

Alanya'da turistin eğlence... Güzellik salonu... Estetik operasyonu ile ilgisi yok... Kum, deniz, güneş ona yetiyor.

Van'daki turist ise... Kuaförde... Güzellik salonunda... Kozmetikçide... Bavullar dolusu alışverişte.

Eskiden pek yoktu... Şimdi, Van'da ev satın almak isteyen İranlı çok.

***

KOMŞU KAPISI



Gazeteci arkadaşımız İkram Kali ile gezdik... Van'da... İranlının çalıştırdığı eğlence yeri bile var.

Konut... 1+1... İranlı almak istiyor... 2 milyon lira.

Ev kiralayan İranlı ise... Hayli fazla.

İranlı için Van komşu kapısı.

***

'TOKALAŞMA' HEYECAN YARATMIŞ



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kutluyoruz.

Meclis'te... DEM Parti milletvekillerine el uzattığı için... Tokalaştığı için.

Devlet Bahçeli'nin bu tavrı bölgede heyecan yarattı... Van'da... Hakkâri'de...

Küçük bir grup... Radikaller... Fanatikler... Terör yanlıları hariç... Çoğunluk, tokalaşmadan memnun.

İkram Kali'den rica ettim... Sosyal medya paylaşımlarından bir demet çıkardı... Aktaralım:

Uzatılan eli sıkmak lazım.

Meclis'te ülkeyi temsil edenlerin el sıkışmalarından gurur duydum.

En kötü barış, kavgadan çok daha iyidir.

Geçmişte HDP pek çok fırsatı kaçırdı... DEM Parti, bu fırsatı kaçırmamalı.

Anneler ağlamasın... Kürt'ün annesi de, Türk'ün annesi de çok ağladı... Gözyaşları artık dinsin.

Devlet Bahçeli'nin el uzatmasını eleştirenler, mezarlıkları gezsinler.

***

BEĞENDİK



Organize sanayi bölgesi... Tekstilkent gibi... Altı fabrikada 1500 kişi çalışıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile valilik desteği... OSB giderek büyüyor.

Van Valiliği, fabrika binasını inşa ediyor... Sonra girişimciye kiraya veriyor.

Şu anda... Dört fabrika daha yapılıyor.

Örnek bir uygulama... Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygınlaşmasında yarar var.

***

ALKIŞLIYORUZ



Kimsesiz kadın... Eşini kaybetmiş... İhtiyaç sahibi... Hiçbir geliri yok.

Vali Ozan Balcı talimat verdi, görevliler araştırdı... Bu durumda, 51 kadın var.







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Van Valiliği işbirliği... 51 ev yapılıyor... Beş blok... 2+1 daireler. Gezdik... Gerçekten çok güzel.

Kışa girmeden bitecek... Bir ay sonra... Ve 51 çileli kadınımız evlerine yerleşecekler.

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş... Van Valisi Ozan Balcı... Alkışı hak ediyorlar.

***

TEBRİKLER



Vali Dr. Ozan Balcı'yı tebrike gittik.

Vali'nin... Van Gölü manzaralı yazlık konutu var... Bahçe içinde... Muhteşem.







Yaz geçti... Ama... Ozan Balcı, bir kez olsun yazlık konutuna gitmedi... Zira... Vali Balcı, yazlık konuta, engellileri yerleştirmişti.

Engelliler memnun... Vali Bey'e dua ediyorlar.

Onların duası Vali Balcı'ya yetiyor.







Vali Ozan Balcı'nın halkla ilişkileri... Sokaktaki halk, esnaf, çiftçi... Toplumun tüm kesimleriyle teması pekiyi... Sürekli halkın içinde... Çarşı, pazar dolaşıyor... Dert dinliyor... Sorunları, sıkıntıları not ediyor... Çözüme kavuşturuyor.







Amasya-Merzifon ve Diyarbakır-Kayapınar'da kaymakam iken böyleydi... İlk valilik yaptığı Tokat'ta da.

***

İRANLI... EKONOMİYE CAN SUYU



Hakkâri... Huzurun dolu dolu tadını çıkarıyordu... Üç gün boyunca yazdık.

Van... Aynı şekilde... Huzur içinde.

Öyle olmasaydı... Yılda 1 milyon İranlı, Van'a gelir miydi?

Taksici memnun... Kahvaltıcı, kuaför, kozmetikçi memnun... İranlı, bölge ekonomisine can suyu.

***

TEŞEKKÜRLER VAN



Fatih Sevinç... Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'ydı... 13 yıldır.

Kongre... Nöbet değişimi... Fatih Sevinç'e teşekkür edildi.

Ve... Orhan Aşan, başkan seçildi... Tebrikler.







Cemiyet... 1998'de kuruldu... 110 üyesi var.

Kadın üye... Hayli çok... Sevindirici.

Yeni yönetimin kararı... Anadolu'yu dolaştığım için... Yılda 2-3 kez Van'a geldiğim için... Sorunlarını gündeme taşıdığım için... Teşekkür plaketi.

Gazeteci arkadaşlarla, Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldik... Sohbet ettik... Van'ın ve yerel medyanın sorunlarını dinledik.

Gösterdikleri ilgi... Vefa... Plaket için... Teşekkürler.

***

ANKET



Hakkâri'de sokağa sormuştuk... Van'a gelince yine sorduk:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e girince, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ayağa kalktı... Ne diyorsunuz?"

Yerel gazetecilerden... Kahvaltıcılar Sokağı'ndan... Peynirciler Çarşısı'ndan... İskele Caddesi esnafından aldığımız yanıt... Özetleyecek olursak:

Çoğunluk... Büyük çoğunluk, Özgür Özel'in davranışını övüyor.

Emekli öğretmen... Bazı gazeteci arkadaşlarımız da dinledi... Aynen şunları söyledi:

"Türkiye'yi yönetenler... Ve yönetmeye talip olanlar... Birbirlerine saygı göstermeliler... Özgür Özel, doğrusunu yaptı."

Uzun sözün kısası...

Sokak... Gerilim istemiyor... Siyasette yumuşama, normalleşme, nezaket, saygı... Sokakta karşılık buluyor.

Yarın Van notlarına devam.