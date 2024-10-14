Türkiye'nin en yüksek dağlarından üçü burada... Cilo Dağı... Mor Dağı... Sümbül Dağı.

Hakkâri yüzölçümünün yüzde 89'u... Dağlar, dağlar, dağlar.

Berçelan Dağı... Kato Dağı... Karadağ.







Dağların tepelerinde... Kışın kar kalınlığının 30 metreyi bulduğu yerlerde... Mehmetçik vatan görevinde.

Dağlarda kalekol.

Yükseklerde üs bölgesi. Dünyanın en yüksek üs bölgeleri. Ve... Hakkâri'de... Bölgede huzur var.

Hakkârili dolu dolu huzurun tadını çıkarıyor.

***

HAKKÂRİ'DE HAYAT VAR



Eskiden... 1957 yılına kadar... Hakkâri İl Özel İdaresi demirbaşında... Katır vardı.

Evet... Bildiğiniz katır.

Hakkâri Valisi'nin... Makam katırı.

Geçit vermeyen dağlar... Vali, beldeye, köye, mezraya nasıl gidecek? Katır sırtında.







Bugün... Türkiye'nin aşılmadık dağı, ulaşılmadık yeri yok.

Ulaşımı daha da kolaylaştırmak için... Hakkâri'nin dağları deliniyor... Tünel açılıyor.

Dağları aşa aşa... Kıvrım kıvrım Zap Suyu yanındaki, virajlı yolları dolaşa dolaşa... Hakkâri'deyiz.

Akşam saatleri... Dağda... Bir yazı:

"Hakkâri'de Hayat Var."

İstanbul'a uzaklığımız... Bin 830 kilometre.

***

KINALI KEKLİK



Hakkârili... Doğaya saygılı... Endemik bitkileri, dağ keçilerini, kınalı keklikleri koruyor. Ama... Bazen kısa devre de oluyor... Kaçak av.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü... Ve Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı... Operasyon.

Avlanılan 37 kınalı kekliğe el konuldu.

2 kişiye 138 bin 142 lira para cezası uygulandı.

Hakkârili memnun.

Duyunca biz de sevindik.

***

BAKAN GÜLER, KALPLERE GİRMİŞ



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçen ayın sonunda Hakkâri'deydi...

Vali Ali Çelik ile birlikte Bedensel Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etmiş.







Engelliler... Kurslara devam ediyorlar.

Çalışıyor, üretiyorlar.

Vali Ali Çelik'in koruyucu eli sürekli üzerlerinde.

Bakan Yaşar Güler'in ziyareti... Engelliler ile sohbeti... Gönülleri fethetmiş.

Hâlâ konuşuluyor.

***

HUZURUN TADI



Gündüz dolaştık, akşam dolaştık... İnsanlar sokakta... Caddeler kalabalık.

Ayaküstü sohbetler... Dükkân ziyaretleri... Çaylar, kahveler... Ve gördük ki... Hakkârili, dolu dolu huzurun tadını çıkarıyor.







Sokak izlenimlerini Vali Ali Çelik ile paylaştık... Dedi ki:

- Hakkâri'de... Dağda... Terörist kalmadı... Son üç kişi vardı, operasyon yapıldı... 11 Ağustos'ta... Biri öldü, diğer ikisi teslim oldu... Üçü de kadın terörist.

Hakkâri'de... Saat 23.00'te... Kafelerin ışıkları yanıyor... Oh, hoş geldin huzur.

***

"O MÜBAREK BAYRAK..."



Gece... Dağlarda ışıklar... Asker uyumuyor... Nöbette... Sabaha kadar.

Sabah... Gün ağarıyor... Dağlarda karargâhlar... Dalgalanan bayraklar.







Şanlı ordu... Dosta güven, düşmana korku veriyor.

Bizimle fotoğraf çektirmeyi isteyen taksici... Eliyle dağı gösteriyor:

- O mübarek bayrak işte bu bayrak... 7/24 dalgalanıyor.

***

YUSUF TEKİN'İN İLGİSİNE, BİLGİSİNE



Hakkâri toplam nüfus 286 bin...

İlkokul, ortaokul, lise... 67 bin öğrenci...

454 eğitim kurumu... 3 bin öğretmen.







Kızların okula gitme oranı... İyi.

Vali Ali Çelik il merkezi, ilçe, köy dolaşıyor... Okul okul.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ilgisine, bilgisine, dikkatine bir çift söz:

· Sayın Bakan... Yurdun bu güzel köşesinde öğretmen açığı var... Hakkârili yazmamızı istedi.

***

ORGANİZE SANAYİ... İŞSİZLİĞE İLAÇ



İşsizliği konuşuyorduk... Vali Ali Çelik, "Organize Sanayi Bölgesi yapacağız" dedi... İşsizliğe ilaç.

Hakkâri... Nereye baksanız dağ... OSB yapılacak arazi nerede?







Ali Genç'in yanıtı:

- Yüksekova'da... OSB, 1 milyon metrekare üzerine kurulacak... Altyapı ihalesi yapıldı.

Yüksekova... Hakkâri'nin ilçesi... Ve Hakkâri'den büyük.

Hakkâri merkez nüfusu... 78 bin. Yüksekova... 122 bin.

***

İŞSİZLİK... VE GÖÇ



İşsizlik... Türkiye genelinde yüzde 9.

Hakkâri özelinde ise... Yüzde 23... Türkiye'nin en yüksek işsizlik oranı. Nüfus genç... Ve gençler işsiz. Çare göç... Almanya'da... Ve daha pek çok ülkede Hakkârili var... Gurbetçi.

İstanbul'a göç... Mersin'e göç... Antalya'ya, Ankara'ya, İzmir'e göç.

Fakat... Son aylarda göç yavaşlamış... Nedeni ise kiralardaki artış... İstanbul ve diğer illerdeki yüksek kiralar.

***

BERÇELAN YAYLALARI



Yayla... Ama ne yayla... Rakım 3 bin 300 metre... Buzul gölleri... Yazları çiçek bahçesi... Kışları kar altında.

Huzurla birlikte... Turizm için adımlar atılıyor.







Doğa turizmi... Kamp yapanlar... Pikniğe gelenler.

Yaylalar... Türkülere bile konu olmuş:

"Berçelan yaylaları,

Severim buraları,

Gülnaz karşıdan gelir,

Terlemiş yanakları."

Yarın... Yine buralardayız.