Ankara'dan Alanya'ya uçakla gittik... İlk gözlem:

Gazipaşa-Alanya Havalimanı... Artık bölgeye yakışmıyor.

Gecekondu gibi bir terminal... İhtiyacı karşılamaktan çok uzak... Herkes şikâyetçi.







Mevlüt Çavuşoğlu gibi güçlü, etkili, tuttuğunu koparan bir siyaset ve devlet adamı olmasaydı... Gazipaşa Havalimanı yapılamazdı.

Nedeni... Bürokrasinin önlenemez direnci.

Çavuşoğlu, zorlu bir mücadele verdi... Direnci kırdı... Havalimanı yapıldı... Bölge memnun.

Ama... Bu elbise bu vücuda dar geliyor... Turizmin patladığı bu coğrafyaya, böyle kıytırık/uyduruk havalimanı yakışmıyor.

***



Sahil yolu



Antalya-Mersin arası 485 kilometre... Zor bir coğrafya... Dağlar, dağlar.

12 saatte gidiliyordu.

Yolculuk 5 saate düşecek. Zira... Sahil yolu yapılıyor... Bölgenin çılgın projesi.







Gelmişken... Gazeteci dostlarımız Mehmet Ali Dim (Alanya), Savaş Çokduygulu ve Sefa Saygıdeğer (Adana) ile birlikte gezdik... Yanımızda Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da vardı.

37 tünel... Çoğu bitmiş... Açılmış.

89 köprü ve viyadük... Çoğu tamamlanmış.

Hatta... Akkuyu Nükleer Santrali'nin yolu... Bitmiş. Telefon... Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'i aradık... Kutladık... Ve sorduk:







- Bu dev yatırım ne zaman tamamlanacak? Genel Müdür Gülşen dedi ki:

Çalışmalarımız devam ediyor... 32 kilometrelik kısım kaldı.

11 kilometrelik bir tünelimiz var... Şimdi ağırlığımızı oraya verdik.

Bütün ihaleler yapıldı... Önceliğimiz bu proje.

***

Otoyol



Ankara'ya dönüşümüz Antalya üzerinden.

Alanya-Antalya yolu... 135 kilometre... "Türkiye'nin en çileli yolu" denilse yeridir.

Tam 45 trafik ışığı... Dur, kalk... Dur, kalk... Bu mevsimde bile büyük çile.

Bir de yaz sezonunu düşünün.

Otoyol şart... Yap, işlet, devret... Para basacak bir yatırım.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karar verdi... Resmi Gazete'de yayımlandı... Yapılacak... 8 Mart 2022.

Ama şu ana kadar yapılan bir şey yok... Bölgenin büyük beklentisi... Herkesten aynı şeyleri dinledik.

Telefon... Yine Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen karşımızda... Dedi ki:







Artık gecikme söz konusu değil... Bütün sözleşmeleri bu ay içinde imzalıyoruz.

Proje çalışmalarımız sürüyor.

Krediyle ilgili sözleşmede bir problem olmadığını öngörüyoruz.

En geç 3 yıl içinde, Alanya ile Antalya'yı otoyolla bağlamak istiyoruz.

***

Fiyat etiketleri



Bölgenin en canlı sektörleri... Tarım... Turizm... Ve inşaat.

Alanya... Sebze ve Meyve Hali'ne gittik... Gazeteci arkadaşlarımız da yanımızda.

İşyeri/komisyoncu çok.

Tok Komisyonevi... Tuğra Tarım... Gold Ticaret... Yörükoğulları... Hilmi Sevilgen... Tellioğlu Sebze Meyve...

Limon... 7-15 lira arasında.

Domates... 10 lira.

Salatalık... 18-22 lira bandında.

Nar... 10-20 lira aralığında.

Karpuz kavun... 5 lira.

Kapya kırmızı biber 12 lira.

Tropikal bölge meyveleri... Hepsi var... Örneğin avokado... Tanesi 25 lira.

***

Sorumlu aranıyor



Adem Kaya... Alanya Hal Dernek Başkanı... Türkiye Halciler Federasyonu yönetiminde.

- Başkan... Buradaki fiyatlar ile market fiyatları arasında... Hatta semt pazarlarındaki fiyatlarda... Büyük uçurum var... Neden?

Adem Kaya, "Herkes parayı aracıların kazandığını söylüyor... Ama bu doğru değil" diyerek söze başladı:







Aslında kazananlar marketler... Ve bazı pazarcılar.

Biz, burada limonu 20-25 liraya satarken, Antalya'nın marketlerinde ve semt pazarlarında limonun fiyatı 100 liraydı.

Ben bunu televizyonda söyledim... Tam bir hafta yayın yapıldı.

Pahalılığın sorumlusu ne üretici ne de komisyoncu.

***

Uzun lafın kısası



Gazipaşa... Alanya... Manavgat... Side... Antalya... Çarşı pazar... Taksici... Lokantacı... Gezdik... Dinledik.

Esnafın biri öyle bir söz söyledi ki... Defterimizi çıkardık, not ettik:

- Hileye hurdaya sapmayanın... İşini düzgün yapanın... Kim ne derse desin işi iyi... Gerisi hikâye.

***

'Çakma...' Kapış kapış



Dünya markaları... Nike... Adidas... Puma... Prada... Michael Kors... Dior... Polo... Pierre Cardin... Chanel... Louis Vuitton... Versace... Hermes... Burberry... Say say bitmez.

Ayakkabı... Çanta... Tişört... Mont... Aklınıza ne gelirse.

Fiyatlar euro.







Pahalı mı? Hayır.

Diyeceksiniz ki... İmitasyon... Çakma... Turistlerin umurunda değil.

Turist... Bütün gün denizde... Otelde.

Akşama doğru ise... Haydi alışverişe.

***

Zor dostum zor



Alanya... Nüfus 360 bin.

Türkiye'nin 27 ilinden... Amasya, Bolu, Nevşehir, Yalova, Kars, Burdur, Erzincan, Çankırı, Kilis'ten fazla.

10 kişiyle konuşun, 9'undan aynı sözleri dinlersiniz:

"İl olmak istiyoruz."

Dedik... "Haklısınız... Fakat..."

Herkesin sorusu... "Fakat... Nedir fakat?"

Eğer bu yol açılırsa... Alanya il yapılırsa... Ötekiler ne olacak?

Tarsus... Ereğli... Bodrum... Midyat... Kızıltepe... Cizre... Fatsa... Ünye... Merzifon... Sungurlu... Elbistan... Akhisar... Anamur... Edremit... Bandırma... Polatlı... Çorlu... Turhal... Erciş... Fethiye... İnegöl... Lüleburgaz... Nazilli...

Ötekiler... O kadar çok ki... Kıyamet kopar.