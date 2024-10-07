Lara... Belek... Side... Manavgat... Türkler... Ve Alanya'dayız.

Sarı yaz... Turizm sezonu devam ediyor... Oteller de boş oda yok. Lonicera Hotels... 5 bin yatak... Doluluk... "Patron" söyledi... Uğur Sipahioğlu:







"Yüzde 100." Turistler... Denizde... Yüzme havuzlarında.

Otelin lobisi... "Bavul mağazası" gibi... Gelen turistlerin, memleketine dönen turistlerin bavulları.







Hulusi Şahin... Antalya Valisi... Dedi ki:

"Rekorlar kırıyoruz."

Turizmin başkenti, bütün zamanların rekorunu kırıyor.

***



"Birleşmiş Milletler gibi"



Siyaset... Erken seçim... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?.. Süper lig... Geçiniz... Gündemde bu konular yok.

Sıcak gündem... Varsa, yoksa turizm.

Alanya... Türkiye'nin Riviera'sı.







Nüfus... 350 binin üzerinde.

5 yıldızlı otel... 70'ten fazla.

Yatak kapasitesi... 200 bine yaklaşıyor.

140 ülkeden 50 bin kişi... Alanya'da yaşıyor... 27 bini mülk sahibi.

Tabelalar... Çok dilli.

Alanya... Birleşmiş Milletler gibi.

***



Özal... Rahmet istedi



Turgut Özal... 1983'te Başbakan oldu... Türkiye'yi dışa açan siyaset ve devlet adamı.

Turizm atağını o başlattı.

1983... Türk turizmi... 60 bin yatak.







Aynı tarihte... Rodos adasının yatak sayısı da bu kadar... 60 bin.

Bugün... Sadece Antalya 650 bin yatak.

Bunun 450 bini 4 yıldızlı... 5 yıldızlı.

Antalya... Manavgat... Alanya... Başka bir dünya.

***



Konut piyasası



Türkiye'de... Nüfusa göre en çok inşaat ruhsatı verilen yerlerden biri... Alanya.

İlçenin sahil bandı... 70 kilometre.

Bölge... Şantiye gibi.

Abdullah Tuncer... Alanya Emlak Komisyoncuları Dernek Başkanı.

Sohbet ettik... Birkaç satırbaşı:







● Türkiye genelinde son 10 Yılda yabancılara satılan konut... 380 bin.

● İlk sırada İstanbul... İkinci sırada ise Antalya.

● Alanya'da... Konut sahibi olan yabancılarda... "Birincilik Ruslar da."

● Sahil bandında... 2+1 konut... "3 milyona da var, 10-15 milyona da."

● Abdullah Tuncer "Gazipaşa- Kargıcak'ta" ev satmış... 3+1... Denize sıfır... 150 metrekare... Site içinde... "1milyon 125 bin Euro."

***



Büyük sorun



Uğur Sipahioğlu'nun turistik tesislerinde 2 bine yakın insan çalışıyor... Yerli ağırlıklı.

Yabancı çalışanlar da var.

Örneğin... Kırgızistan'dan... 222 kişi... Kadın, erkek.

Uğur Bey, "Personel bulamıyoruz ki" dedi.

Sorun... Sadece Uğur Sipahioğlu'nun değil... Sektörün sorunu.

Sorduk... "Neden?"

Sipahioğlu'nun yanıtı uzun... Özeti:

- Yeni nesil... Z kuşağı... Masa başı iş istiyor... Devlette, belediyede çalışmak arzusunda.

"Uğur Sipahioğlu/ Lonicera Grubu" akademi kurmuş.

***



İsrail'e tepki



Sokak tepkili... Sahillerde de tepki var, iç kesimlerde de.

Alanya da tepkili, Akseki de.

Yabancılar... Evet, onlar da tepkili.

Savaşı kimse istemiyor.

Ama geldik... Geziyoruz... Ve görüyoruz ki Ortadoğu'daki yangın bölge turizmini etkilemiyor.

***



Küresel medya buluşması



Küresel Gazeteciler Konseyi'nin toplantısı... Yerli, yabancı gazetecilerin buluşması.

Dünyanın 30 ülkesinden, Türkiye'nin 60 ilinden... Yazılı ve görsel medyadan... 150 kişi.







Etkinlik kapsamında bir de "medya paneli" vardı.

Moderatörü... Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman.

Yayman... Açılış konuşmasında dedi ki:

● Dijital bir çağ başlamıştır.







● Dijital bilgiye sahip olan geleceğe sahip olur.

● Dijitalleşme artık ulusal güvenlik ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir.

● Türkiye dijitalleşme konusunda dünyanın ilk 10 ülkesi arasındadır.

● Faydasını daha çok konuşmak lazımdır.

***



Anadolu gündemi



Küresel medya buluşması vesile oldu... Türkiye'nin dört bir yanından gelen meslektaşlarla sohbet ettik.

Savaş Çokduygulu (Adana), Şerife Türkeş (Niğde), Halit Yılmaz (Kocaeli), Lütfi Karakuş (Edirne), Abdullah Biçer (Mersin), Mehmet Emin Güzbey (Afyonkarahisar), Aydın Tatar (Artvin), Nihat Aydın (Ağrı), İsmail Topal (Trabzon), Ahmet Oktay (Bartın), İsrafil Avcı Osmaniye), Hakan Yaman (Isparta), İkram Kali (Van), Cenap Kürümoğlu (Tekirdağ), Orhan Doğan (Edirne), Ercan Aslan (Batman) Celal Çiftçi (Şanlıurfa), Tarık Yılmaz (Yozgat), Muammer Başer (Nevşehir),Celil Acar (Aksaray),Hacı Odabaş (Çorum)... Ve daha pek çok isim.

Anket yaptık... Anadolu'da gündem.

Arkadaşlar... Değişik gündem maddeleri sıraladılar.

Fakat... Gördük ki... Ortak gündem...

Hepsinin seslendirdiği gündem aynı: Ekonomi.

***



Onur ödülü



Toplantıların ve panelin sonu...

Akşam yemeği... Ardından... Küresel Başarı Ödülleri.







Ödül alanlar... Yerli, yabancı gazeteciler... Devlet adamları.

Ve... Alanya, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Kenan Ahmet Türkdoğan'ın elinden Onur ödülü bana verildi... Büyük onur.

Teşekkürler Küresel Gazeteciler Konseyi.

Teşekkürler... Konseyin Başkanı Mehmet Ali Dim.