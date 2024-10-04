Horozu fazla olan kümeste, tavuk üretimi artmıyor...

Azalıyor.

Siyasette de öyle.

Konuşan çok olunca, fikir üretimi geriliyor.

Konuyu CHP'ye getireceğiz.

Genel Başkan Özgür Özel'in yeni siyaset tarzı halkta karşılık bulurken...

"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Elbette ben... Hayır, sen değil ben" eksenli didişme... Halkın tepkisini çekiyor.

İnanmayan, sokağa çıksın, halkın arasına girsin... Sorsun.

Şanlıurfa'ya gittik... Sonra Iğdır'a geldik... Gözlem:

Erken seçim... CHP'deki, "Sen... Hayır, ben" didişmesi... Toplumda gündem dışı.

***



Tek kürekle mehtaba çıkılmaz



Siyasetin içinde yüksek siyaset olmaz.

Lider... Günü gelince partisinin Meclis grubunda anket yapar.

Kamuoyunun nabzını tutar.

Partinin yetkili kurullarını toplar.

Ve son sözü söyler.

Günü gelmeden ortalıkta dolaşmak... Cumhurbaşkanı adaylığına soyunmak... Tek kürekle mehtaba çıkmaya benzer.

***



Tuz mağarası



Mağara içinde fuar olur mu?

Bal gibi oldu... Kitap fuarı... Türkiye'de ilk kez.

Mağarada toplantı... Kürsü... Konuşma... Sohbet... Evet, konuşmacı bendim.







Tuzluca ilçesi... Oğuz Türklerinin ilk yerleştiği yer... 1065.

Dağ... Dağın altı kaya... Kayalar ise tuz.

Türkiye'nin 500 yıllık ihtiyacını karşılayacak tuz... Burada.

Türkiye'nin yıllık kaya tuzu tüketiminin yüzde 20'sini burası karşılıyor.







Mağara büyük... Odalara benzeyen galeriler... Astım, bronşit, KOAH hastaları için doğal hastane.

Mağaranın içinde su kaynakları var.

500 metre yürüdük... Mağara ışıklandırılmış... Tavan yüksekliği 16 metreye kadar ulaşıyor... Türkiye'nin en yükseği.

Miting yap... Düğün yap... 55 bin metrekare.

Amerika'da... Böyle bir mağara olsa... Dolarla girilir, gezilir.

Bence... Iğdır'ın... İlçelerinin en büyük sorunu/ihtiyacı tanıtım.

***



Proje



Tuz mağarasına girince... Üşüdük.

Hemen bir ceket getirdiler. Sorduk... Vali Ercan Turan'ın ceketiymiş.







Mağarada dolaşırken Vali Turan, projesini anlattı:

"Mağaranın dışına ev yapıyoruz... Kütük evler... Taş evler."

Böyle bir konaklama imkânı olursa, Tuzluca'ya gelen çok olur.

Astım/KOAH tedavisine... Mağaraya... Bölgeyi gezmeye.

***



Iğdır FK



Şehirde spora... Özellikle de futbola ilgi büyük... Gündemin en önemli konularından.

Iğdırspor, üç sezonda yükseldikçe yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig... Üçüncü lig... İkinci lig... Ve şimdi Birinci Lig...

Bu süreçte... Kulübün ismi de değiştirildi... Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü.







Sezona fırtına gibi başlayan... İlk iki hafta sonunda lider olan... Bölgede büyük heyecan yaratan yeşil-beyazlılar, son üç haftada yenilince... Puan cetvelinde, 11'inci sıraya geriledi.

Türk... Kürt... Terekeme... Azeri Türkü... Iğdır FK denilince kenetleniyor.

Iğdır FK, bir tutkal

Başkan Cantürk Alagöz... Milletvekili... Alagöz Holding'in kurucusu.

Iğdır'da ilk lisanslı depoyu yapan... Yine Cantürk Alagöz.

Ve sürpriz... Beni de Iğdır FK taraftarı yaptılar.

Formamız... Vali Ercan Turan'dan.

***



Dağların şahı



Ağrı Dağı'nın büyük kısmı... Yüzde 65'i... Iğdır sınırları içinde.

Dağa... İki yerden çıkılıyor... Ya Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden... Dağın güneyinden... Ya da... Iğdır'ın Aralık ilçesinden... Dağın kuzeyinden.







Yerli, yabancı... Ağrı Dağı'na tırmanan çok... Dağ turizmi.

Iğdır Valisi Ercan Turan da dağ tırmanışı yapmayı seviyor... Önceki gün, Tekelti Dağı'ndaydı... Rakım 2 bin 550 metre... Tuzluca ilçesinde.

Beşinci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile ünlü şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın birlikte Ağrı Dağı'na tırmandıklarını biliyor musunuz?







Geleneksel dağ tırmanışları... 1939- 1942.

Binbaşı Cevdet Sunay ile Üsteğmen Fazıl Hüsnü Dağlarca, bu bölgededir... Vatan hizmeti.

Ve... Ağrı Dağı'na tırmanıyorlar.

***



Kuş cenneti



Türkiye'de... 465 kuş türü var.

Iğdır'da... 250'nin üzerinde.

Aras Nehri'nin çevresi... Sulak alan... Kuş cenneti.

Göller ve çevreleri de öyle... Abbas Gölü... Dipsiz Göl... Çiçekli Göl... Ağabey Gölü... Âşık Hüseyin Gölü...

Yolunuz düşer de gezerseniz... Ağrı Dağı ile ilgili... Aras Nehri ve göllerle ilgili çok efsane dinlersiniz.

***



Şehitlere rahmet



Iğdır... Aralık ilçesi... Hasanhan Köyü... Sınıra yakın... Nahçıvan yolu üzerinde.

8 Eylül 2015... PKK ve işbirlikçileri... Yol kenarında, tuzak.

Ve... Dilucu sınır kapısına, göreve giden 13 polisimiz... Şehit... Peygamberimizin komşuları... Nur içinde yatsınlar.

Mehmet Parlak... Âdem Cankurtaran... İbrahim Derindere... Bekir Ferhat Kaya... Yaşar Doğançay... Nebi Gündoğan... Yusuf Yelkenci... Fehmi Şahin... Yalçın Palıt... Haluk Varlı... Hasan Eser... Burak Zor... Ali Koç.







Aradan, dokuz yıl geçti... Iğdırlılar, onları unutmadı.

Şehitlik yapıldı... Araziyi bir Kürt vatandaşımız bağışladı... Murat Akşi.

Bir de anıt... Dilucu Şehit Polisler Anıtı.

Kumtepe ailesi yaptırdı... Azerbaycan Türklerinden... Geçen ay açılışı yapıldı... 14 Eylül.

Emniyet Müdürü Erden Sakarya, "Sizi oraya götüreceğim" dedi... Teşekkürler... Şehitlerimize Fatihalar yolladık.

***



Orda bir Iğdır var...



Nereye gitsek... Aynı yazıyı okuduk... Çeşit çeşit meyve fotoğrafları... Ve renk renk çiçekler.

Fotoğrafların üzerindeki yazı ise:

"Nuh'un fideleriyle yeşeren kent Iğdır.''







5 Mart 2019... Iğdır'dan... Yazımıza, "Orda bir Iğdır var uzakta" başlığını atmıştık...

Gözden uzakta ama... Gönüllerde.

Yine geldik... Iğdır seni, Iğdırlılar sizi unutmadık.