Yılların dostu... Hakkâri-Durankaya'nın eski Belediye Başkanı... Fatih Keskin... Babası da dostumdu.

Buralara gelip de görmemek olmaz.

- Fatih, hâliniz nicedir? Hakkâri ne âlemdedir?

- Hiçbir güvenlik sorunu yaşamıyoruz... Allah, devlete ve millete zeval vermesin... Yaz güzel geçti... Turistler geldi... Bugünleri de gördük ya, çok şükür.







- Bu söylediklerin resmi görüşün mü yoksa özel görüşün mü?

Çevremiz kalabalıktı... Kahkahalar patladı:

- Hemi vallahi hemi billahi şahsi görüşümdür... Hakkâri huzurludur... Sokaklardan belli değil mi?

Kalabalık ses verdi:

- Belli... Çok şükür... Aman nazar değmesin.

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SİYASET



Konu siyaset olunca... Konuşan çok... Herkes fikrini söylüyor.

"Erken seçim." Hayır, kimsenin ağzından böyle bir söz çıkmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buluşmaları... Diyalog... Yumuşama... Normalleşme... Halkta karşılığı var.

DEM Parti... Güçlü... Bölge gerçeği.

Sohbet sırasında Fatih Keskin, herkesten farklı bir şey söyledi:

- Hakkâri'de büyük bir siyasi boşluk var.

- Nasıl bir boşluk Fatih?

- İktidar partisinin de... Ama muhalefet partisinin de tek milletvekili yok... AK Partili veya CHP'li belediye başkanı da yok... Bu siyasi boşluk değil mi?

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DEDEDEN TORUNA



Hacı Reşit Keskin... 30 yıl Hakkâri Belediye Başkanlığı yaptı... CHP.







Oğlu Abdurrahman Keskin... Sekiz yıl... Birinci dönem 1977-1980, CHP... İkinci dönem 1994-1999, SHP.







Ve torun... Fatih Keskin... 10 yıl... Bağımsız. Hakkâri'de... Ve bölgede... Bağımsız aday olarak seçim kazanmak zor... Fatih, zoru başardı.







Sohbet uzun... Gelsin çaylar... Fatih Keskin dedi ki:

- Giden valimizden (İdris Akbıyık... Muğla Valisi) memnunduk... Gelen Valimiz Ali Çelik'ten de memnunuz... Bürokratlar üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar... Hakkârili şunu iyi biliyor ki... Devlet yanımızda.

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BELEDİYE... KAYYUMDA



Yerel seçim... 31 Mart 2024... Sandıklar açıldı.

Yeşil Sol Parti (DEM) 14 bin 528 oy... Yüzde 48.92.

AK Parti... 13 bin 833 oy... Yüzde 46.58.

Aradaki oy farkı... 695.

Demek oluyor ki... AK Parti biraz daha sıkı çalışsaymış Hakkâri'de ipi göğüsleyebilirmiş.

Mehmet Sıddık Akış... Belediye başkanlığı koltuğuna oturdu... Fakat... Dosyası patladı. Terör örgütü yöneticiliğinden... 19 yıl 6 ay hapis cezası.

O şimdi Van'da... Cezaevinde.

Hakkâri Belediyesi ise... Kayyumda.

Kayyum... Vali Ali Çelik... Aynı zamanda Belediye Başkanvekili.

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YÖNETİCİ... HALKIN İÇİNDE



Eğer... Bir yönetici, hem valilik hem de belediye başkanlığı yapıyorsa... İşi zor.

Gördük ki... Ali Çelik, zoru seviyor.







Çarşıya, pazara gidiyor... Halkın arasına giriyor... Öksüzün, yetimin başını okşuyor.

Vali yardımcıları da öyle... Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu.







Öğleden sonra şehirde birlikte dolaştık.

İnsanlar... Korumasız... Çakarlı araçsız yöneticileri kaldırımda görünce... Yaklaşıyorlar... Sorunlarını anlatıyorlar... Çay ikram etmek için birbirleriyle yarışıyorlar.

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TURİZM... BEREKET DEMEK



Çarşı... Esnafla sohbet... Çok kişiden aynı sözleri dinledik:

- Çok şükür, terör bitti... Yatırımların önü açıldı... Hakkâri'ye turist gelmeye başladı.

2024... Gelen turist sayısı... 170 bin... 2 bin 500'ü yabancı.

Bu rakamlar, İstanbul, Bodrum, Kapadokya, Alanya, Kuşadası gibi yerler için pek de önemli olmayabilir.

Fakat... Hakkâri'de 170 bin turist... Bölgeye ilaç gibi gelmiş.

Turizm... Ekonomiye can suyu... Bereket.

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BARAJ TAMAM, SIRA SULAMADA



Hakkâri'de... Tarım yapılabilecek tek yer... Yüksekova ilçesi.

Zaten havalimanı da orada.

Dilimli Barajı yapıldı... Büyük ihtiyaçtı.

Fakat... Sulama kanalları olmadan baraj suyu, ovayı nasıl canlandıracak?

Konuyu Vali Ali Çelik ile konuştuk... "Çok önemli" dedi.

"Sulama kanallarının yapılmakta olduğunu" söyledi.

Tarımsal ürün demek... Bereket demek... Bölgeyi kalkındıracak.

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HUZUR OLUNCA



Doğa turizmi... Cennet ve Cehennem Vadisi... 20 bin yıllık buzullar... 20'ye yakın buzul gölü... Temmuz ayında bile karlı dağlar... Kamp yapanlar... Dağcılar... Yürüyüşçüler... Hakkârili memnun.







Merak ettik... Vali Ali Çelik'e sorduk:

- 2023'te Hakkâri'ye kaç turist gelmişti?

- 140 bin... Bu yıl sayı arttı... Yıl sonuna kadar daha da artış bekliyoruz.







Unutmadan... Bu yıl Hakkâri'de üç festival düzenlendi. Kar festivali... Kış sporları.

Çukurca'da... Doğa sporları festivali.

Ve... Cilo Dağı... Buzul gölleri bölgesi... Turizm festivali.

Bunların tamamı elbette huzurun eseri.

***

MEHMETÇİK UYUMUYOR



Akşam, şehir hareketli.

Gece oluyor... El ayak çekiliyor... Sessizlik.







Ama... Mehmetçik uyumuyor. Dağda... Işık demeti... Kahraman asker görev başında.

Bitmedi... Yarın Hakkâri'den son notlar.