ALİ GÜLTİKEN

Fernandes, Rafa Silva, İmmobile… Beşiktaş bu üç oyuncu ile merkez hücum yapabildiği zaman çok etkili hale geliyor. Birkaç maç bu düzenin dışında oyuncuları kullanma düşüncesi Beşiktaş'ta işe yaramadı. Bu şekilde oynadıklarında oyuncular da mutlu hale geliyor. Daha etkili bir Rafa Silva, daha etkili bir Fernandes ortaya çıkıyor. Konya galibiyetinde de yine başrolde bu oyuncular ve performansları vardı. Beşiktaş'ta bir diğer merak konusu da Muçi ve Semih'in kanat pozisyonlarındaki performanslarıydı. İkisi de skora katkı yaptı, Muçi'nin biraz daha fazla kendine güvenini artırdığını gördük. Yetenekli bir oyuncu, daha iyi performansları da ortaya koyabilir. Semih özellikle iç saha maçları için önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle ceza sahası içerisinde gol bölgesinde her zaman cebinden bir şeyler çıkartabilir. Dün, kazandırdığı penaltı ile oyuna etki etti. Beşiktaş'ın bu oyuncuların performanslarına bütün sezon boyunca çok ihtiyacı var. Uzun bir maraton ve bu yol üzerinde farklı alternatiflere ihtiyaç duyuluyor. Şans alan oyuncuların da bunun farkında olması ve bunu doğru kullanmaları lazım. Beşiktaş, çok pozisyon üreten bir takım. İzleyenleri de taraftarlarını da mutlu ediyor. Dün skor 2 golde kalsa da pozisyon olarak yine çok fazlası sahada vardı. Bu sezon başından beri devam eden bir zenginlik, her hafta da üstüne koyarak devam ediyorlar.