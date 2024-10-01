ALİ GÜLTİKEN

Zor maç, güzel sonuç… Ajax maçından sonra yapılan mecburi rotasyonlar var. Bu rotasyonların bazıları zorunlu, bazıları taktiksel oldu. Ama nedenleri ne olursa olsun Rashica'nın genel performansı dışında bu değişikliklerin oyuna istenilen ölçüde katkı yaptığını söyleyemiyoruz. Özellikle ilk yarıda oyun Kayserispor'un yönlendirmek istediği şekilde gelişti. Her şeye rağmen ilk yarıda da İmmobile, Rafa ve Muçi ile yakalanan fırsatlar var. İkinci yarı Beşiktaş biraz vites yükseltip ön tarafa çıkarak oyunu istediği seviyeye getirdi. Bu bölümde Beşiktaş'ta sezon başından beri farkı yaratan oyuncuların öne çıktığını gördük. Rafa Silva, Fernandes, Immobile ve Rashica ile Beşiktaş yine inisiyatif alıp oyuna ağırlığını koydu. Bu futbolcuların kişisel kaliteleri Beşiktaş'ı hedefinin içinde tutmaya devam etti.

Bazı oyuncuların ise dünkü maçta şans alıp bir sonrası için formayı zorlayabilecek performansları var mı yok mu sorusu çok da yerini bulmadı. Özellikle Muçi'den beklenti çok daha fazla. Joao Mario'nun daha iyi performanslarını Beşiktaş taraftarı talep edecektir. Portekizli genel itibarıyla dengeli bir oyun içindeydi. Şans almaya devam edebilir. Bu maç bize bir kez daha gösterdi ki Beşiktaş, temel bazı oyuncularını doğru pozisyonlarda oynatarak devam etmeli ve bundan asla vazgeçmemeli. Çünkü onlar hem kendileri oynuyor hem de çevresindeki oyuncuların performanslarına etki ediyor. İmmobile, Rafa Silva, Fernandes, Rashica diyerek noktayı koyalım….