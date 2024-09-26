ALİ GÜLTİKEN

G.Saray, bu seviyelerde oynanması gereken oyunu çok etkili bir şekilde ortaya koydu. Tempo var, rakibi baskı altına alma var, pozisyonlar var, mücadele var, atılan goller var. Galatasaray, Avrupa kupalarının ihtiyaç duyduğu oyunun farkında olarak futbolun gereklerini yerine getirdi. Savunmasındaki Sanchez ve Abdülkerim ile beraber takımı öne doğru çıkartıp ciddi bir baskı oluşturdu. İki kanad-ı nı Yunus ve Barış ile çok etkili kullandı. Her ceza sahası ortasında Osimhen'i pozisyon ararken veya vuruş yaparken gördük. Mertens yine büyük bir usta olarak Sara ile beraber orta alanı etkili kullandı. Hücumda da önemli katkılar yaptı. Oyunun tamamına baktığımızda daha rahat kazanabilecek pozisyonlar da üretti. Bu seviyeler çok fazla boşluk kaldırmıyor. Rakipleriniz az da olsa bulduğu pozisyonlarda sizi üzebiliyor. PAOK da G.Saray'ın gücünü bilen takım olarak oyununu etkili savunma üzerinden kontratak fırsatlarına bağlamış şekilde oynadı. Bunlardan birinde de golü bularak G.Saray'ı bir ara endişelendirdi. Aslında Avrupa'da bu tür durumlarla fazlasıyla karşılaştık, karşılaşmaya da devam ediyoruz. Oyunu her türlü iyi oynarken bazen kendimizi kaptırıp savunma zafiyetine düşebiliyoruz. G.Saray çok hak ettiği bir galibiyet aldı. Başından sonuna kadar oyunun tek hakimiydi. Olması gereken de kazanarak bitirmesiydi. İcardi gibi bir üstadın da imzasıyla galibiyeti perçinledi. Kerem'in mükemmel asistinde İcardi beklenen son noktayı koydu.