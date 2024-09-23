ALİ GÜLTİKEN

Bu sezon Beşiktaş ilk defa bu kadar yüksek bir ön alan baskısıyla karşılaştı. Eyüpspor'un öne doğru çıkıp, bütün bölgelerde cesaretli bir şekilde top kapma mücadelesine girmesi, Beşiktaş'ın genel oyun dengesini ciddi şekilde bozdu. Özellikle Rafa Silva, Immobile ve Fernandes üzerinden inşa edilen Beşiktaş oyunu, bu maçta işler hale gelmedi. Oyunu kanatlar ve bekler üzerinden oynamaya kalktığında da Rashica dışında etkili bir oyuncu ortaya çıkmadı. Geçen maçtaki gibi Joao Mario sol kanatta başladı, sonra birçok pozisyon değiştirip orta alana geçti ama görünen o ki şu anki performansı Beşiktaş'ın beklentilerinden çok uzak. Ne sprinti ne etkili koşuları var ne de bire birde adam eksiltiyor. Beşiktaş'ın bu tür kora kor oynayan rakiplere karşı bir veya iki oyuncuyu idare etme şansı yok.

Eyüpspor, Thiam'ın önderliğinde çok etkili performanslar ortaya koydu. Beşiktaş'ın kadro inşası elbette devam ediyor. Birçok yeni oyuncusu var, özellikle oyunu rakip alanda tutma konusunda becerisi olgunlaştı ama ceza sahası içi ve civarında yalnızca Rafa Silva'nın etkinliği üzerinden yürümeye çalışması işi zorlaştırıyor. Diğer oyuncuların da daha etkili olması ve daha çok sorumluluk alması gerekiyor. Bu tür oyunlarla lig ilerledikçe daha çok karşılaşacak. Rakipleri merkez hücumunu kapattığında daha fazla alternatifleri de işler hale getirebilmeli. Semih'in aldığı inisiyatif gibi örnekleri artırabilmeli. Gerginliği son dakikaya taşımamalı. Bu potansiyeli var. Sıktığı zaman oyunu çok daha etkili hale getirebiliyor. Bu maç ders olacaktır.