ALİ GÜLTİKEN

Maça iyi başlayan taraf Trabzonspor oldu. Aslında bu karşılaşmada Beşiktaş'ın ne yapabileceği az çok belliydi, esas merak edilen Trabzonspor'un nasıl bir taktikle oynayacağıydı. Fakat Visca'nın oyundan erken atılmış olması, Trabzon adına büyük bir şok oldu. Okay'ın golü, aynı ölçüde Beşiktaş'ta da bir şoka neden oldu. İlk 25 dakikalık bölüm Trabzonspor'un biraz daha ayakta kalıp, baskıyla devam ettiği bir süreç olsa da sonrası tamamen Beşiktaş'ın kontrolüne geçti. Kendi ceza sahası civarında bekleyen özellikle Rafa Silva, Fernandes ve Immobile ile gerçekleştireceği merkez hücumlarına önlem almaya çalıştı. Fernandes'le Beşiktaş eşitliği yakalasa da maçın genelinde düşündüğünü gerçekleştirebildi. Beşiktaş topa çok sahip oldu. Oyun neredeyse Trabzonspor ceza sahasında oynandı. Fakat Beşiktaş istediği ikinci gole bir türlü kavuşamadı. Burada Trabzonspor'un savunmasının, Beşiktaş'ın oyun temposuna karşı sabırlı duruşu belirleyici faktör olsa da başrol performansı Uğurcan'ın kurtarışlarıydı. Maçın sonuna kadar takımının ayakta kalmasındaki en büyük faktör oldu. Beşiktaş'ın Semih ve Muçi ile yaptığı hamleler var ancak istediği ölçüde sonuç ortaya çıkmadı. Bu tür maçları oynarken biraz daha yüksek tempoya geçmek, rakibin dengesini bozmak için önemli. Beşiktaş'ın eksik yaptığı taraf buydu.