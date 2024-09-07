ALİ GÜLTİKEN

Güzel idare ettiğimiz bir maç oldu. Ne zorladık, ne zorlandık. Galler'in üzerimizde kurmak istediği baskı, fikir olarak belki sahadaydı ama icraat olarak buna müsaade etmedik. Tersinde biz ne yaptık tarafına baktığımızda Galler'den çok da farklı değildik. 11'e 11 oynanırken biraz daha oyuna denge getirebildik, ama 10 kişi kaldıktan sonra doğal olarak önceliğimiz savunma oldu. Bunda da başarılı olduk. Galler'in tehlikeli olma isteği yalnızca ceza sahamız dışına kadar gelebildi. Eksik olmamıza rağmen burada da oyunu iyi dengeledik. Hatta maçın son dakikalarına doğru sağlı-sollu ataklarımız da oldu. Hatta Hakan'ın kullandığı kornerde Abdülkerim'in kafa vuruşu ile önemli bir heyecan yaşadık. Arkamızda Avrupa Şampiyonası'nın tecrübesi var. Galler maçında bunun takım üzerindeki güvenini de gördük. Sakin kalabilen, doğru pozisyon alabilen bir takım kimliğimizi tüm maç boyunca koruduk. Milli maçlar içerisinde her zaman 'acaba bugün hangi oyuncular öne çıkar' heyecanını içinde besler. Bitiş düdüğünde baktığımızda bireysel anlamda ekibimizde öne çıkan çok fazla oyuncu yoktu ama takım olarak 1 puanı cebimize koymayı başardık.