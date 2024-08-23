ALİ GÜLTİKEN

Bir yanda kaymaklı ekmek kadayıfı, diğer yanda son derece ekşi bir limon. Beşiktaş'ın Lugano karşısında oyunu bu iki tat arasındaki lezzet gibi gitti geldi. Hücum tarafında Beşiktaş'ı izlemek çok keyifli. Öndeki oyuncular çok becerikli ve üretken. Beşiktaş'ın bu sezon her maçta pozisyon ve goller olarak yüksek üretkenlikte olacağını Lugano karşısında da gördük. Oyunun bu tarafı, izleyenlerde güzel bir tat bıraktı. Fakat diğer tarafta takım savunmasına baktığımızda alınması gereken mesafeler var. Kolay pozisyon verip bu kadar fazla gol yemek de Beşiktaş taraftarında güzel bir tat bırakmadı. Sezonun başı, takımın inşası doğal olarak devam ediyor. Bu süreçte oyun içinde de git gellerin yaşandığını görüyoruz. Bu maçta iki yeni oyuncu Emirhan ve Ndour ile maça başlama tercihi takım içerisindeki rekabeti de daha net ortaya koydu. Gedson'un forvet arkasında aldığı görevin hakkını verdiğini gördük. Kendi yeteneklerini doğru kullanabildiği zaman Gedson'un nasıl bir fark yarattığını Lugano maçında da gördük. İster 8, ister 10 numara pozisyonunda oynasın, Gedson'un oyun içinde bu şekilde kendini konumlandırması gerekir. Bu oyun tarzı, hem kendi kalitesini hem de Beşiktaş'ın oyundaki etkinliğini arttıracaktır. Beşiktaş, kazanabilme ihtimali olan bir maçı beraberlikle bitirmiş olsa da tur için avantajı aldı. Ve bu turu geçebileceğini de her şeye rağmen ortaya koydu.