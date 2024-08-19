ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş, rüzgârı arkasına aldı yoluna devam ediyor. Maç öncesi Beşiktaş semtine ve stadyuma yansıyan enerji, sahada iyi oyuna ve 3 puana dönüştü. Van Bronckhorst ile iç saha oyununun nasıl olacağı soru işaretiydi, artık hükümsüz olduğunu gördük. Beşiktaş kendi karakterine uygun bir şekilde genlerinde var olan büyük takım reaksiyonuyla çok etkili bir oyun ortaya koydu. Ligin 2. haftasında bu kadar hazır olabilmek kolay değil. İmmobile tartışmasız çok büyük golcü. İtalya Ligi'nde 4 kez gol kralı olabilmek kısa cümlelerle anlatılabilecek bir şey değil. Dün akşam attığı 2 gol, kendi kar-i yerinin kısa bir kesiti gibiydi. Oyunun ilk yarısında İmmobile'nin inisiyatifini ikinci devrede Rafa Silva aldı. Hem gol attı hem takımını oynattı. Beşiktaş'ın sonraki maçlarında skor sorunu yaşamayacağını geride kalan iki maça baktığımızda çok net söyleyebiliriz. Oyunun her hafta üstüne koyarak geliştiğini görüyoruz. Gedson, yine en iyilerden biriydi. Emirhan'ı stoper özellikli olmasına rağmen solda çok beğendim. Semih üstüne koyarak devam ediyor. Paulista'nın savunmadaki liderliği Beşiktaş'ı pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Muçi'nin gol atması da dün akşamın en güzel hediyelerindendi. Beşiktaş, yaptığı mükemmel sezon başlangıcının tesadüf olmadığını Antalya karşısındaki performansıyla bir kez daha kanıtladı. Bu maç birçok şeyin teyidi açısından önemliydi. Görünen o ki Beşiktaş'ta taşlar yerine oturdu.