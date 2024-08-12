ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş, lige mükemmel bir başlangıç yaptı. Deplasmanda ilk maçı kazanmak çok önemli. Süper Kupa'nın ardından kazanılan güveni bu galibiyet ete kemiğe büründürdü. Galibiyeti getiren gollerin yeni transferler tarafından atılmış olması da ayrı bir pozitif görüntü oluşturdu. Paulista, sakatlanarak 45 dakika sonunda oyundan çıksa da bir devredeki performansı Beşiktaş'a çok şey kattı. Hem savunmadaki liderliği hem de attığı ikinci gol çok önemliydi. Samsunspor'un maçı kazanma inancını da kırdı. Rafa Silva'nın attığı gol tam bir usta işiydi. Semih'e gösterdiği koşuyla gelen mükemmel asisti çok klas bir vuruşla bitirdi. Oyun maçın iki yarısında da hakimiyet olarak Beşiktaş'ın elinde görünmese de siyah-beyazlılar, skorun ne kadar önemli olduğunun farkında olarak oynadı. Bulduğu iki gole hem mücadele olarak hem de doğru savunmayla maçın son dakikasına kadar sahip çıktı. Özelikle ligin başlangıçları her zaman zordur. Her şeyi mükemmel yapamayabilirsiniz ama kazanarak adımları atmak en önemli şeydir. Süreç içerisinde gelişen güvenle beraber istediğiniz oyunu da inşa edersiniz. Beşiktaş, bu kadronun yapılanma sürecine hâlâ devam ediyor. Elde edilen skorlar gibi oyun gelişimi de gelecektir. Topa daha sahip olan, futbol sahasının tamamını istediği gibi daha rahat kullanabilen oyunlar da birkaç hafta içerisinde ortaya çıkacaktır. Galibiyetin bu kadar zorlu bir deplasmandan alınıp dönülmüş olması Beşiktaş adına çok güzel mesajlar içeriyor.