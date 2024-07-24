ALİ GÜLTİKEN

Sentetik zemin bu seviyelerin işi değil. Maçın başında Fenerbahçe'nin oyununu bozdu. Bir yandan zemine alışırken, bir yandan da rakibi tartmaya çalışırken Fenerbahçe, kalesinde golü erken gördü. Bu bocalama süresi 20 dakika sürse de sonrasında aslına dönen Fenerbahçe, sezonu bitirdiği noktaya yakın bir şekilde maçı da sonuçlandırdı. Deplasmanda dört gol bulabilmek önemli bir iş. Kadro geçen sezonun devamı olsa da yeni bir teknik adam, yeni bir oyun felsefesi ve zorlu saha şartları, F.Bahçe'nin istediği oyun başlangıcını biraz geciktirse de Lugano'da akşam arzu edilen şekilde bitti.

Dzeko çok önemli bir futbolcu. Büyük bir oyun lideri. Kendi yetenekleriyle takımın futbol seviyesini yükseltiyor. Dün akşam attığı 3 golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi için bir adım öteye taşıdı. Geçen sezon muazzam bir Dzeko performansı izledik. Aynı konsantrasyonla bunu bu sezona da taşıyabilmesi büyük bir oyun lideri olarak onu tarif etmek için yeterli. Atılan gollerin yanında, yenilen gollerin de mutlaka analizi yapılacaktır. Daha fazla savunma hatası bu seviyelerin olmazsa olmazı. Mourinho, önceliği doğru savunma olan bir teknik adam. İşin bu tarafını doğal olarak mutlaka daha fazla geliştirmek isteyecektir. Fenerbahçe geçen sene çok başarılı bir süreç yaşadı. Bu galibiyet de kadro kalitesini hem F.Bahçe hem de futbol camiasına göstermesi açısından önemliydi. Mourinho'nun, gerçek bir test olarak bu seviyede oyuncularını daha iyi tanıyabildiği bir akşam oldu.