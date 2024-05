ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş bu sezon birçok oyucusunun gerçek performanslarını çok bekledi. Dün akşam bu beklentilere cevap veren birçok karakter gördük. Ghezzal, Muleka ve Salih bu sezonun kendileri adına en iyi performanslarını ortaya koydular. Oyundan çıkana kadar Ghezzal oyunu yöneten isim oldu. Salih'in attığı golde Muleka'nın yaptığı asist değme maestrolara taş çıkartırcasınaydı. Salih'in kendi adına sezonu doğru bir şekilde taçlandırdığı bir final oldu. Yeni gelen isimler doğal olarak her zaman beklenti yaratır. Al Musrati çok konuşuldu, beraberinde de çok tartışıldı. Ama dün akşam maçın finaline attığı imza birçok şeye cevap verir nitelikte oldu. Final maçları her zaman yetenekli oyuncular kadar yüksek karakterleri de beraberinde ister. Oyun zorlaştığında inisiyatif alacak isimleri bekler. Beşiktaş'ta dün akşam skoru getirenler kadar takımını savunanlarda çok başarılıydılar. Mert kalede her zamanki güvenli duruşuyla Beşiktaş'ın kupaya uzanmasında pay sahibi oldu. Bu maçın başından sonuna kadar oyun olarak da skor olarak da Beşiktaş çok hak etti. Olması gerektiği gibi oyandı, yapması gerektiği gibi icraat yaptı. Çok zor geçen bir yılın ardından bu muazzam final hem oyuncuları hem de camiayı gerçek değerlerine ulaştırdı. Bir kez daha gördük ki Beşiktaş kadrosu iyi oyunculardan kurulu bir ekip. İyi bir takım görüntüsü vermesini camia çok bekledi. Finalde gördük ki bu oyuncular gerçek performanslarıyla hepsi farklı farklı değerlere sahipler.