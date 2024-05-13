ALİ GÜLTİKEN

Alanyaspor son haftaların ligdeki en formda ekiplerinden bir tanesi. Alanyaspor son 8 haftada 19 puan toplarken Beşiktaş'ın 8 puanı vardı. Fatih Hoca'nın gelmesiyle beraber Alanyaspor oyun kimliğini değiştirdi. Daha çok dikine oynayan, öne doğru süratli çıkışlar yapmaya çalışan, oyun boyunu açıp orta alanda boşluklar veren oynama alışkanlığını geride bıraktı. Daha çok topa sahip olan, oyunun her dakikasında sakin kalmaya çalışan, maç temposunu kendisi elinde tutmak isteyen bir takım şekline büründü. Beşiktaş karşısında bu düşüncesinde de başarılı oldu. Golü yemesine rağmen yaptığı kulübe hamlesiyle oyunu değiştirdi. Efecan, Ahmed Hassan, Janvier'in oyuna girmesiyle oyun inisiyatifi Alanyaspor'un eline geçti. Akabinde de bu hamlelerin sonucu olarak golü buldular. Beşiktaş bu maça çıkarken birçok sakat ve cezalı oyuncusu sahada yoktu. Buna rağmen özellikle maçın ikinci yarısına başlarken ortaya koyduğu tempolu oyunla istediği golü de buldu. Mecburen sağ önde oynayan Onur'un yaptığı harika ortaya Muleka'nın uçarak yaptığı mükemmel kafa vuruşu Beşiktaş adına bu maçın en güzel görüntüsü oldu. Maç bitimindeki Beşiktaş kadrosuna baktığımızda her şeye rağmen kazanılan 1 puanın az bir şey olmadığını söyleyebiliriz. İkinci yarı kulübeden gelen 5 oyuncunun tamamı Beşiktaş'ın altyapı oyuncularıydı. Demir Ege, Emrecan, Mustafa, Fahri ve Azad oyuna dahil oldukları andan itibaren Beşiktaş'ın ihtiyacı olan mücadele ve direnci kapasiteleri ölçüsünde ortaya koydular. Beşiktaş maçı kazanamasa da bu genç oyuncularına resmi maçta şans vermenin kazancıyla maçı tamamladı.