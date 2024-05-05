ALİ GÜLTİKEN

Samsunspor bu sezonun en büyük takdiri hak eden takımların başında yer alıyor. Süper Lig'e çıktıkları ilk bölümde zorlu haftalar geçirseler de Gisdol'un göreve getirilmesinden sonra takımın geldiği nokta keyif veriyor. Özellikle iç saha maçlarında kimseyi affetmiyorlar. Trabzonspor karşısında da muazzam bir coşkuyla başladılar. Konsantrasyonları çok üst düzeydeydi. Maçın ilk dakikasından itibaren Trabzonspor'un maça ortak olmasına hiç müsaade etmediler.

Trabzonspor'un Avcı'yla son haftalarda yakaladığı iyi bir grafik var. Güvenleri yüksek şekilde Samsun'a geldiler. Ama gördük ki futbol boşluk kabul etmiyor. Her maç aynı motivasyonu ortaya koymazsanız veya doğru takımı sahaya sürmezseniz bunun faturası kayıp üç puan olarak hanenize yazılıyor. Samsunspor Holse, Emre, Mouandilmadji gibi oyuncularla özellikle uzun toplar ve çabuk çıkışlarla Trabzonspor'un oyun boyunu uzatarak baskı kurmasına engel oldular. Abdullah hocanın Mendy ile orta alanda başlama tercihiyle oluşan zafiyet sonrasında yediği 3 golü telafi etmek mümkün olmadı. Geçen maçta geriye düştüğü halde Onuachu ile yakaladığı geri dönüşü Samsun karşısında da denemeye çalışsa da Gisdol'un ekibi birçok takıma yaptığı gibi Trabzonspor'a da müsaade etmedi. 'Evimde geçit vermem' felsefesini Trabzonspor'a karşı uygulayan Samsunspor, bu 3 puanla ligde kalmayı da perçinlerdi.