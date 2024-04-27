ALİ GÜLTİKEN

Öncelikle 2 takımı da alkışlayarak başlayalım. Harika bir oyun oldu. Önce savunma değil savunmayla birlikte dikine hücum düşüncesi iki takımı da maçın her bölümünde oyuna ortak etti. Hızlı oynamaya çalışan, süratli çıkış için birçok varyasyon deneyen iki takım da izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bu oyun sistemini bu tempoda 90 dakika oynayabilmek kolay değil. Orta alanların çok çabuk geçildiği, her iki takımın oyuncularının da defalarca sprintler attığı bir maçta tempo hiç düşmedi. Ama bu kadar geniş alanlardan doğal olarak 2 takım adına da birçok pozisyon oluştu. Oluşan pozisyonlarda bir kez daha gördük ki kalite, farkı yaratıyor. Galatasaray'ın kalesinde Muslera gibi önemli bir markası var. Çok ciddi pozisyonlarda lider olarak takımını oyunda tuttu. Yaptığı kurtarışlar şampiyonluk sürecini belirler nitelikte oldu.

Barış Alper, Galatasaray'da hücum dinamizmini yaratan en önemli oyuncu. Gol bulamasa da oyunda tempo yaratan oyuncu oldu. Kerem Demirbay ve Ziyech attıkları gollerle yine büyük saygı uyandırdılar. Muazzam iki gol izledik. Ziyech oyun içerisinde çok görünmese de göründüğü kısa anlar bile maçın kaderini değiştirmeye yeterli oluyor. Kerem Demirbay'ın orta alandaki ustalığı, hücumdaki becerileri ile birleştiğinde ortaya muazzam bir oyuncu karakteri çıkıyor. Adana Demirspor maçı Ziyech, Kerem, Köhn gibi oyuncuların performanslarıyla sahne aldığı bir akşam oldu. Bu oyun içerisinde Mertens ve İcardi'nin yer almaması elbette düşünülemezdi.