ALİ GÜLTİKEN

Hiçbir başarı tesadüf değildir. Arkasında birçok şey var… Galatasaray iki sezondur üstüne koyarak inşa ettiği sürecin meyvelerini topluyor. Son 4 maçlarını kazanmış iki takımın ilk yarıdaki mücadelesi dengeyi işaret ederken Galatasaray kalite farkıyla ligde bulunduğu yerin tesadüf olmadığını ortaya koydu.

Oyun sistemi, birlikte oynama kabiliyeti, takım reaksiyonu gibi birçok oyun özelliğini bu başarının içerisinde tek tek sıralayabiliriz. Fakat farkı yaratan şey, yine bireysel oyuncu kalitesini işaret ediyor. Galatasaray'da bu kalitelerin yanı sıra lider vasıflı olan birçok oyuncu da var. Bunların farklı maçlarda farklı isimlerle ön plana çıktığını gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Muslera, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, İcardi ve Mertens gibi isimler birçok maçta oyunu değiştiren karakterler oldular. Ama Alanyaspor karşısında iki isim ön plana çıktı. İkinci yarı oyuna giren Hakim Ziyech ve Barış Alper… Hakim Ziyech mükemmel bir kalite. Galatasaray'da çok az süre alan oyunculardan olmasına rağmen süre-fayda istatistiğine baktığımızda ne demek istediğimizi daha iyi anlatabiliyoruz. Barış Alper şüphesiz bu sezonun Galatasaray adına en büyük yıldızı. Bu kadar önemli transferlerin içinde birçok maçta başrol olmak kolay iş değil. Yaptıklarıyla hem kendi arkadaşlarından büyük saygı kazandı hem de Türk futbolunun öne çıkan isimlerinden biri oldu. Büyük bir alkışı hak ediyor.