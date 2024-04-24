ALİ GÜLTİKEN

Bu dönemde son lig maçındaki rakip Ankaragücü ile kupa yarı finalini oynamak, Beşiktaş açısından şanstı. İçeride kazandığı maçın güveni ve beraberinde yakaladığı psikoloji ile bu maça çıkmış olması, oyuna da pozitif olarak yansıdı. Serdar hocanın Umut hariç lig maçındaki 11'le bu maça çıkmış olması, hem kazanan kadroya güven hem de forma adaleti açısından önemliydi. Son galibiyetle rahatlamış olan oyuncuların da kendi oyunlarına ve gerçek performanslarına dönüşleri daha kolay oldu. İlk yarıda daha diri, daha çok zorlayan bir Ankaragücü performansını Beşiktaş iyi kontrol etti. İkinci yarıda hamle yaparak yarattığı oyun üstünlüğü belki Beşiktaş'ın beklediği golü getirmedi ama ikinci maç için tur beklentisi yarattı. Orta alanda Al-Musrati, Gedson ve Muçi ile dengesini bulunca siyah-beyazlılarda oyun dengeleri yerine oturdu. Takım ne yaptığının farkında, ne oynadığını bilir hale geldi. Gedson'un ve Al- Musrati'nin çok önemli katkılarını gördük. Masuaku'nun da tekrar oynayabilir hale gelmiş olması, Beşiktaş'a o kanatta önemli bir hareket getirdi. Takımın psikolojisinin yerine oturmaya başlamış olması, oyuncuları da çok rahatlattı. Performanslarını olması gerektiği gibi sahaya yansıtmaya çalışan iradeler, takım içinde artmaya başladı. Bu oyuncuların birçoğunun aslında Beşiktaş adına ciddi değerler taşıdığını önümüzdeki günlerde ve turlarda göreceğimizi düşünüyorum.