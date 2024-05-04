ALİ GÜLTİKEN

Futbolda hangi oyuncularla oynadığınız önemli ama bu oyuncularla nasıl oynadığınız daha da önemli. Beşiktaş, Rizespor'a karşı başladığı orta alan yapısıyla daha önce Santos'la da oynadı ama ortaya çıkan oyunlar felaketti. Rizespor'a karşı Serdar hocanın uygulatmaya çalıştığı şey, Beşiktaş'a skor üstünlüğü ve oyun üstünlüğü getirdi. Özellikle maçın başlangıç bölümünde ilk 20 dakika oldukça keyifliydi.

Beşiktaş taraftarının özlediği bir oyun izledik. Ghezzal'ın kıpırdaması, Salih'in ilk yarı performansıyla beraber Rashica ve Semih'in etkinlikleri, Beşiktaş'ı ciddi pozisyonlara soktu. Orta alanda çok fazla alternatif olmaması, doğal olarak bu tür oyuncularla oynama mecburiyetini beraberinde getirdi. İkinci yarı işin savunma tarafında ve ikinci toplarda rakip biraz daha bu alanı kullanma imkânı yakaladı. Oyunun boyu uzadı. Beşiktaş'ın rakip sahada çok daha fazla kalma düşüncesi belki planlananın altında kaldı. Tüm bunlara rağmen son 7 maçta 1 galibiyet almış ve kazanmanın yanında oyun olarak kendi gerçekliğinden uzakta kalan bir takım olarak dün pozitif yönden bakılabilecek şekilde oynandı. Elbette Beşiktaş gibi bir takımın kendi evinde oynadığı maçta beraberlikten mutlu olabileceğini düşünmek mümkün değil. Oyuncular da bunu kabul etmedi. Uzatma dakikalarının son saniyesine kadar kazanma isteğinden vazgeçmediler. Büyük takım olmak böyle bir şey… Bazen oyun kalitesi bazen bireysel kalite her şeyin çok iyi gitmediği durumlarda bile ortaya çıkar, sonucu değiştirir.