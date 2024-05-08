ALİ GÜLTİKEN

Büyük takımların nefes aldığı yerler, finallerdir… Oralarda olmak Beşiktaş gibi bir takım için vazgeçilmez hedeftir. Bunun bilincinde olarak Ankaragücü maçına hazırlanmış bir takım gördük sahada. Finali hedefleyen, hedeflemenin yanında bunu çok isteyen performanslar gördük. Futbolcuların sahaya çıktıklarında gördükleri muhteşem atmosfer de buna müthiş katkı sağladı. Beşiktaş taraftarı hem oyuncularına ve takıma güvendiğini hem de bu turu çok istediğini, tribündeki duruşuyla net bir şekilde ortaya koydu. Oyuncuların maçın ilk dakikasından itibaren bu güveni arkalarına alıp mücadeleyi istedikleri noktaya taşımaları, taraftarı mutlu etti. Ankaragücü iyi bir takım… Emre hocanın kadro tercihine baktığımızda Ali Sowe yerine Bajic'i kullandığını gördük. Bu tercih kontrataktan daha ziyade topa daha fazla sahip olarak oynama düşüncesiydi. Oyunun bir bölümünde istediğini gerçekleştirse de yediği gol bu tercihin negatif neticesi oldu. Topa sahip olmak önemli ama kendi kale civarında risk almamak daha da önemli. Muçi gibi kaliteli bir oyuncu bu hatayı affetmedi. Maçın içinde çok fazla görünmese de her zaman skoru değiştiren bir kaliteye sahip. Doğru yerde topla buluşturulduğunda gol yapabilecek bir ayak. Bu özelliği ile dün Beşiktaş'ın çok istediği final kapısını açtı. Ancak tüm oyuncuların alkışı hak ettiğini de not edelim.