ALİ GÜLTİKEN

Sentetik zemin bu seviyelerin işi değil. Futbolun doğasına aykırı. Galatasaray'a az da olsa dezavantaj yarattığını kabul ediyoruz. Fakat bu ilk yarıdaki oyunu bozdu ama mazeret değil. Temel oyun prensiplerinde bu kadar basit hatalar yapıldığı zaman skor kaçınılmaz hale geliyor. Galatasaray'ın ön tarafa çıkıp baskı yapma düşüncesi gayet normal. Fakat top rakibe geçtiğinde geniş alanda bu kadar dengesiz yakalanmak, sarıkırmızılılara korkulu anlar yaşattı. Özellikle Abdülkerim Bardakcı ve Köhn'ün arasına atılan toplarda Monteiro, boşlukları affetmedi. Bir diğer problem de orta alanda. Sara transferi henüz sahada beklenen karşılığı bulmuş değil. Galatasaray, Kerem Demirbay'ın geçen yılki bu bölge performansını arıyor. Bütün yük, Torreira'nın omuzlarına biniyor. Bu da Galatasaray orta sahasının istediği oyuna yetmiyor.

İkinci yarı doğal olarak gelen hamleler var. Hakim Ziyech'in oyuna girmesiyle Galatasaray, biraz daha kıpırdadı. Oyunu tamamıyla Young Boys yarı alanına yıkabildi. Bu baskı, Michy Batshuayi'nin oyuna girmesiyle de Galatasaray'ın istediği noktaya geldi. Batshuayi çok önemli bir golcü. Türkiye'de bunu birçok defa ispat etti. Dün akşam oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın istediği golleri de bulması, bu tur için çok önemliydi. Galatasaray, sonrasında gol yiyip mağlup bitirmiş olsa da genel bütünlük içinde hücum yönüyle aslında hâlâ favori olduğunu ortaya koydu. Fakat işin savunma tarafında iyi bir sınav vermedi ama kendi evinde bu skorun telafisini yapacaktır.