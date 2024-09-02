ALİ GÜLTİKEN

Haftalar değiştikçe rakipler de değişiyor. Rakiplerin oynadığı sistemler de değişiyor. Sivasspor beşli savunma bloğuyla Beşiktaş'ın karşısına çıktı. Bu oyun düzenini iyi uygulayan da bir takım. Beşiktaş, sezona yaptığı iyi başlangıcı, Sivasspor karşısına da taşıdı. Oyunu, topa sahip olarak istediği şekilde yönlendirdi. Bu tür kalabalık savunmaya karşı merkez hücumu oynamak kolay olmuyor. Beşiktaş oyunu özellikle sağ kanattan Svensson- Rashica üzerinden zorladı, dönem dönem de Masuaku'yu kullandı. Sivasspor dersine iyi çalışmış, Beşiktaş'ın merkezden Rafa Silva ve Gedson üzerinden yaptığı etkili ataklara karşı önlem aldı. Beşiktaş buradan zorlamak istese de özellikle Gedson ve Rafa'ya karşı etkili savunma yaptılar. Maçın büyük bölümünde de bu tedbirler işe yarasa da Gedson, son dakikalarda yine yaratıcılığıyla ikinci golü buldu ve maçı rahatlattı. Bu tür rakiplere karşı sabırlı olmak gerekiyor. Beşiktaş topa sahip olma yönünde sıkıntı yaşamadı. Rakibine de kendi alanında neredeyse pozisyon vermeden maçı bitirdi. Alması gerekenleri cebine koyup yoluna devam etti.

Beşiktaş sezona o kadar etkili başladı ki her maçta bulduğu pozisyon ve gollerle yoluna devam ediyor. Dikkat çekici bir şey var, her maçta mutlaka 2 ve üstü gol atıyor. Bu da takım verimliliğini gösteriyor. Bu maçta oyun dışında Muçi'nin solda başlamış olması rekabet açısından önemliydi. Stoperde Uduokhai'nin de sorunsuz ilk maçını oynamış olması Beşiktaş adına güzel bir gelişme oldu. Sezon Beşiktaş açısından hayal ettiği şekilde başladı, doludizgin devam ediyor.