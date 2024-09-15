ALİ GÜLTİKEN

Maçın önüne geçen, Osimhen'in getirdiği heyecandı. Arkasına bu rüzgârı alarak başlamak Galatasaray'ı çok olumlu bir yöne götürdü. Davinson Sanchez ile bulduğu golle de maçı çok erken kontrol altına aldı. Tüm maç neredeyse Çaykur Rizespor yarı sahasında oynanan tek kale oyuna döndü. Bunda Davinson'un da defansta yer almasının büyük katkısı var. Galatasaray savunmasının öne çıkartabildiği, dönen bütün topları çok rahat kazandı ve muazzam bir oyun devamlılığı sağladı. Gözler Osimhen'in üzerindeydi ama gecenin yıldızı Gabriel Sara oldu. İlk iki golde yaptığı asistler ve attığı gol onu herkesten daha fazla bir adım öne çıkardı. Yeni transferlerden İsmail Jakobs'u da beğendim. Galatasaray uzun zamandır bu tür oyuncu eksikliği yaşıyordu, şu an da onun bu maçtaki performansı iyi işaretler verdi. Tabi Osimhen'in yarattığı heyecan saha içerisindeki kendi performansıyla beraber Galatasaray'a büyük katkısı olduğunu gördük. Fizikli, atletik bir oyuncu. İcardi'ye oranla çok daha dinamik. Özellikle yüksek toplarda da Galatasaray'ı ceza sahası içerisinde etkili hale getirdi. Rizespor çok kapalı bir savunmayla oynamaya çalışıyor. Buna rağmen sahadaki varlığı, getirdiği heyecan kadar çok şey vadediyor. Yeni oyuncularıyla beraber Galatasaray, taraftarın ihtiyacı olan motivasyonu da yakaladı. Kadroda olan futbolcular da bu takviyelerle daha işler hale geldi.