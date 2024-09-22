ALİ GÜLTİKEN

Barış Alper ve Mertens, derbinin sonucunu belirlediler. İki oyuncudan muazzam performanslar izledik. Özellikle Barış Alper'in sol kanattan oluşturduğu ataklar F.Bahçe'nin dengesini çok ciddi şekilde bozdu. Mertens'le beraber hem oynadılar hem de oyunu yönettiler. F.Bahçe savunmasının her atakta bu futbolcuların topla buluşmasına engel olamaması ağır bir fatura olarak skora yansıdı. Galatasaray, Osimhen ve Sara'nın da katılımıyla beraber hiç ummadığı kadar rahat ve bol pozisyonlu bir maç oynadı. F.Bahçe daha ofansif, daha agresif bir oyun ortaya koymak istese de özelikle ceza sahası içerisinde çok etkili olamadı. G.Saray'a oranla daha çok ceza sahası içerisine girdi, oyunu zorlamaya çalıştı. Ama sonuç etkinliği çok geride kaldı. Bu tür derbilerde temaslı ve yakın oyun önemli. Özellikle Galatasaray'ın ön taraftaki atletik oyuncuları oyunun boyunu uzatırken, Fenerbahçe buna önlem alamayarak tuzağa düştü. G.Saray hem çok rahat top alabildi hem çok rahat top kullanabildi. Son iki yılın şampiyonu, bu kadar tecrübeli ve lider oyuncuya sahip olan G.Saray'a karşı bu boşluklara müsaade ederseniz faturası da bu şekilde olur. Fred ve İsmail'le daha fazla ayakta kalabilen bir oyun ortaya koyabilselerdi belki oyun biraz daha dengeli hale gelebilirdi. Torreira ve Sara'nın Mertens'le oluşturduğu orta saha, maç boyunca sarı lacivertlileri teslim aldı. Bu kadar bol pozisyon ve gol seyredebilmek de izleyenler açısından iyi bir derbi heyecanı yaşattı.