ALİ GÜLTİKEN

Trabzonspor zorlu bir süreç yaşıyor. Lig başladı ama hala kadro teşkili ve bireysel performanslar konusunda istediği noktanın çok uzağında. Şenol hoca ile beraber çok zorlu iki maç oynadılar. Buralardan mağlup olmadan ayrılmaları pozitif görülebilir ama kazanmadan yola devam etmek de büyük bir eksiklik olarak Trabzonspor'un hanesine yazılmaya devam ediyor. Gaziantep karşısında oyunun ilk yarısı çok sıkıntılıydı. Topa sahip olsa da oyuna istediği gibi sahip olamadı. Daha etkili görünen taraf Gaziantep'ti. Özellikle Okereke ile bordo-mavilileri ciddi şekilde zorladılar.

İkinci yarı Draguş ve Lundstram değişikliklerinin takıma katkı yaptığını gördük. En azından maçı biraz daha fazla Gaziantep'in ceza sahası civarına taşımayı başardılar. Trabzonspor adına sahada Nwakaeme'yi oyun lideri olarak gördük. O, topa sahip olduğunda izleyenlerde Trabzonspor bir şeyler yapabilir hissi ortaya çıktı ama onun dışında biraz Cham'ın oyunu zorlaması var. Banza'dan fayda sağlamak istiyorsa Trabzonspor biraz daha topu ceza sahasına taşıyabilmeli. Banza kaliteli bir oyuncu. Trabzonspor, onun ayağından gol bulabilmek için kendi oyununu hücum tarafında daha fazla geliştirmeli.

Ligde 5. maçını da beraberlikle bitirmek Trabzonspor açısından elbette büyük bir kayıp olarak görülmeli. Oyun mutlaka gelişecektir. Trabzonspor kendini bir yerlere taşıyacaktır. Ama bu şampiyonluk yarışının içinde konumlandırmaya yeter mi, bunun cevabını önümüzdeki maçlarda alacağız.