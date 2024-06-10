VAKIA SURESİ OKUNUŞU, Vakıa Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali, Faziletleri ve Tefsiri

Vakıa Suresi Faziletleri Nelerdir?

1- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sabah namazlarında Vâkıa sûresini okuduğuna dair rivayet sahih kabul edilmiştir (Müsned, V, 104; a.e. [Arnaût], XXXIV, 504-505; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323).

2- Abdullah b. Mesud (r.a.)'ı ölüm hastalığında ziyaret eden Hz. Osman:

"- Sana beytülmalden bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?" diye sorar. İbn Mesud buna ihtiyacı olmadığını söyler. Osman (r.a.):

"- Senden sonra hiç olmazsa kızlarına kalır" deyince İbn Mesud (r.a.):

"- Sen kızlarımı merak etme. Ben onlara her gece Vâkıa sûresini okumalarını öğrettim. Zira ben Resûlullah (s.a.s.)'in «Her kim her gece Vâkıa sûresini okursa ona fakirlik dokunmaz» buyurduğunu işitmiştim" der. (İbn Hanbel, Fedâilü's-Sahâbe, II, 726)

3- "Her gece Vâkıa sûresini okuyan kimse fakirlik çekmez" meâlinde (Zemahşerî, VI, 40; Beyzâvî, IV, 240) Resûl-i Ekrem'e nisbet edilen hadisin sahih olmadığı belirtilmiştir (Zemahşerî, VI, 40-41 [neşredenin notu]; M. Nâsırüddin el-Elbânî, I, 45-46, hadis nr. 290; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323-324).

Vakıa Suresi Abdestsiz Okunabilir Mi?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan bütün sureler gibi Vakıa Suresi de belli şartlar dâhilinde abdestsiz okunabilir.

Vakıa Suresi Konusu

Vakıa Suresi'nin temel olarak konusu da sureyi okuyanlar tarafından merak edilmektedir. Surede, kıyamet gününün gerçekliğinden asla kuşku duyulmaması için uyarı da bulunulmuştur. Bu uyarıyla başlayan Vakıa Suresinde, cennet ve cehennemin tasvirleri yapılmıştır. Allah'ın (C.C) kudretinin kanıtlarından örnekler verilmiş, Kur'an-ı Kerim'in insanlık âlemi için büyük bir nimet olduğuna vurgu yapılmıştır.

Kısaca özetlenecek olursa surede temel olarak kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.