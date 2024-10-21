Karan Şef iş başında! Minik elleriyle annesi Fahriye Evcen'e tatlı yaptı! Karan ve Kerem Özçivit sevimli halleriyle beğeni topladı!

Aile hayatları ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan ve Kerem de en az anne-babaları kadar ilgi çekiyor. Doğar doğmaz kişisel hesapları, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit hayranları tarafından takibe alınan Karan ve Kerem Özçivit kardeşlerden son olarak tatlı mı tatlı bir paylaşım geldi. Mutfağa giren minik şefler Karan Özçivit ile Kerem Özçivit anneleri Fahriye Evcen ile 'waffle' yaptı. İşte Burak Özçivit'in oğulları Karan ve Kerem Özçivit'in sevimli halleri...