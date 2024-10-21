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Karan Şef iş başında! Minik elleriyle annesi Fahriye Evcen'e tatlı yaptı! Karan ve Kerem Özçivit sevimli halleriyle beğeni topladı!

Aile hayatları ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan ve Kerem de en az anne-babaları kadar ilgi çekiyor. Doğar doğmaz kişisel hesapları, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit hayranları tarafından takibe alınan Karan ve Kerem Özçivit kardeşlerden son olarak tatlı mı tatlı bir paylaşım geldi. Mutfağa giren minik şefler Karan Özçivit ile Kerem Özçivit anneleri Fahriye Evcen ile 'waffle' yaptı. İşte Burak Özçivit'in oğulları Karan ve Kerem Özçivit'in sevimli halleri...

Giriş Tarihi: 21.10.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:38
Karan Şef iş başında! Minik elleriyle annesi Fahriye Evcen’e tatlı yaptı! Karan ve Kerem Özçivit sevimli halleriyle beğeni topladı!

Sette başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan ünlülerden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit mutlu evlilikleriyle sanat camiasında parmakla gösteriliyor.

Karan Şef iş başında! Minik elleriyle annesi Fahriye Evcen’e tatlı yaptı! Karan ve Kerem Özçivit sevimli halleriyle beğeni topladı!

Her yaptıkları, her söyledikleri, her paylaştıkları olay olan ünlü çifte aile yaşantılarıyla da övgüler yağıyor.

Karan Şef iş başında! Minik elleriyle annesi Fahriye Evcen’e tatlı yaptı! Karan ve Kerem Özçivit sevimli halleriyle beğeni topladı!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan ve Kerem de en az anne-babaları kadar ilgi çekiyor.

Karan Şef iş başında! Minik elleriyle annesi Fahriye Evcen’e tatlı yaptı! Karan ve Kerem Özçivit sevimli halleriyle beğeni topladı!

Doğar doğmaz kişisel hesapları, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit hayranları tarafından takibe alınan Karan ve Kerem Özçivit kardeşlerden son olarak tatlı mı tatlı bir paylaşım geldi.

Karan Şef iş başında! Minik elleriyle annesi Fahriye Evcen’e tatlı yaptı! Karan ve Kerem Özçivit sevimli halleriyle beğeni topladı!

Mutfağa giren minik şefler Karan Özçivit ile Kerem Özçivit anneleri Fahriye Evcen ile 'waffle' yaptı.

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