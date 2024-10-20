Yeşilçam'ın esmer güzeli Serpil Çakmaklı altın varaklarla bezeli evinin kapılarını açtı! İşte Serpil Çakmaklı'nın parmak ısırtan evi...

Türk sinemasının en güzel kadınlarından Serpil Çakmaklı şimdilerde 62 yaşanda. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile yaşıtlarını hatta genç kızları bile kıskandıran Serpil Çakmaklı son olarak muhteşem evi ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yeşilçam'ın son jönlerinden Yalçın Dümer ile yaşadığı büyük aşkla hafızalara kazınan Serpil Çakmaklı, bir çok ünlü isimle de başrol oynama fırsatını yakalamıştı. Yeşilçam'ın esmer güzeli Serpil Çakmaklı evinin kapılarını Evrim Akın'ın programına açtı. Serpil Çakmaklı'nın altın varaklarla bezeli evindeki antikalar parmak ısırttı... İşte Serpil Çakmaklı'nın muhteşem evi...