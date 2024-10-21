Şimdilerde sosyete kulisleri acayip bir dedikodu ile çalkalanıyor! Konuşulanlara göre, önceki yıl boşandığı 19 yıllık eşi Esra Tümen'den biri 15, diğeri 18 yaşında iki oğlu olan Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, bir kez daha baba olacakmış! Daha doğrusu, geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı sanatçı sevgilisi nam-ı değer (Sevicy) Sevinç Yıldız öyle iddia ediyormuş!







Sosyal medya hesabından en son 3 Şubat'ta kendi fotoğrafının olduğu bir paylaşım yapan Sevinç Hanım sonrasında sırra kadem basmıştı! Ta ki Raif Bey'in doğum günü olan 21 Eylül'e kadar. 21 Eylül'de de yukarıda gördüğünüz karnı burnunda olan fotoğrafını paylaşmış! Raif Dinçkök'ün arkadaşlarına da, bebeğin Raif Bey'den olduğunu söylüyormuş.







Raif Bey cephesinden gelen bilgiler ise, Raif Bey'in bu iddiayı kabul etmediği yönünde. Anlaşılan o ki, sosyete yakında bir 'istenmeyen çocuk' olayıyla daha çalkalanacak. Sevinç Hanım, böyle bir iddiada bulunduğuna göre doğum yaptıktan sonra olayı mahkemeye taşıyıp DNA testi isteyecektir. Bakalım olaylar nasıl gelişecek, bekleyip göreceğiz.







TASARIMLARINI İSTANBULLULARLA BULUŞTURDULAR

Paris'te yarattıkları markalarıyla büyük bir başarı yakalayan ve dünyaca ünlü isimleri giydiren Ayşe-Ece Ege Kardeşler, modanın kalbinin attığı şehirlerde pop-up mağazalar açmaya devam ediyor.







Kardeşler, Paris, Londra ve New York'un ardından şimdi de İstanbul'da bir pop-up mağaza açtı. Dünyaca ünlü markaları bir arada bulunduran mağazada açtıkları pop-up mağazada ikonik ürünlerini satışa sundular. Ayşe ve Ece Ege, markalarını Türk moda tutkunlarıyla buluşturdukları için çok mutlu olduklarını söyledi.







NİŞAN TAMAM SIRA DÜĞÜNDE

Başarılı mimar Moris Kohen'in ikinci kez damat olmaya hazırlandığını ilk bu köşede okumuştunuz. Moris Bey, yaklaşık iki yıldır flört ettiği meslektaşı Pınar Hacıarifoğlu'na ağustos ayında evlilik teklifinde bulunmuş ve "Evet" cevabını almıştı.







Mutluluklarına herkesin imrendiği aşıklar, evlilik yolunda ilk adımı Çeşme'de attı. Cuma günü başlayan ve pazara kadar devam eden nişan kutlamasına, çiftin yakın arkadaşları katıldı. Ralf-Sanem Tezman, Ceylan Çapa, Burak-Melis Hatipoğlu, Doğal Mesudiyeli, Engin- Neslişah Düzyatan Volkan-Sanem Büyükhanlı çiftin mutluluğuna şahitlik eden isimlerdendi.