Cemiyetin ünlü isimlerinden olan, eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'den uzun süredir ses soluk çıkmıyordu. Yarın öyle bir ses verecek ki, duymayan kalmayacak! Çünkü yarın tüm dijital müzik platformlarında Elif Gönlüm'ü dinleyeceğiz. Yanlış okumadınız, Elif Gönlüm şarkıcı oldu.







Nefes koçluğundan çay uzmanlığına, iş kadınlığından oyunculuğa kadar birçok vasfı olan Elif Hanım şimdi de şarkıcılığa soyundu. Eşi ve iki oğluyla beş yıl önce Londra'ya yerleşen Elif Hanım, söz ve bestesi kendisine ait olan 'Safderun' adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkacak.









Şarkıcı olacağını duyunca Elif Hanım'ı aradım. "Londra'ya geldikten sonra kendimi müzikle geliştirdim. Ruhumun ve yeteneklerimin beni götürdüğü yolu takip ettiğim yıllarda bestelediğim şarkılarımdan olan 'Safderun'u müzikseverlere duyurmaya karar verdim" dedi. Boyunca iki oğlu olan Elif Hanım'ı takdir ediyor ve şarkıcı Elif Gönlüm ile tanışmak için yarını merakla bekliyorum.



YAZ AŞKI DEĞİLMİŞ!

Ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu'nun asistanı Tuba İnan ile temmuzda yeni bir aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuştunuz. Halen iş ortağı olan Melkan Gürsel'den 2015'te boşandıktan sonra ünlü turizmci Vural Öger'in kızı Nina Öger ile flört etmeye başlayan Murat Bey'in bu ilişkisini bitirip ara vermeden yeni bir aşka kalbini açması herkesi çok şaşırtmıştı!









Hemen herkes, bu ilişkinin gelip geçici bir heves olduğu ve yaz aşkı olarak kalacağı konusunda hemfikirdi. Ancak herkes yanıldı. İlişkileri dolu dizgin devam eden aşıklar, mutluluklarını da sık sık sosyal medyadan dosta- düşmana ifşa ediyor.



LEZZETLİ DAVET

Restoranlar artık neredeyse her sezon menüsünü yeniliyor. Etiler'deki ünlü bir restoran da mönüsünü yeniledi ve ilk olarak da müdavimi olan cemiyetin ünlü isimlerine tattırmak istedi. Yeni menüsü için tadım daveti veren restoran, ünlü şef Kadir Aytekin'in hazırladığı menüyü konukların beğenisine sundu. Davete, cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.







Davetliler, yeni menüden lezzetleri afiyetle tattıktan sonra, eğlence başladı. DJ müziğiyle keyifli saatler geçiren ünlü isimler, lezzet ve eğlence dolu bir gece geçirdi.



MÜZAYEDELER TAM GAZ

Yeni sanat sezonu ile başlayan müzayedeler hız kesmiyor. Olgaç Artam'ın 29 Eylül'de sona eren sezonun ilk müzayedesinde Halil Paşa'nın "Bahçede Kadınlar" adlı eseri 9 milyon 680 bin liraya el değiştirmişti. Artam arayı çok açmadan ikincisi için kollarını sıvamış.







25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 395. Müzayede'de, Erol Akyavaş'tan Burhan Doğançay'a, Ömer Uluç'tan Mehmet Güleryüz'e kadar önemli ressamlarımızın Türk resim sanatının farklı dönemlerine ışık tutan yapıtları satışa çıkıyormuş. Koleksiyonerlerin gözü aydın...