Şeyma Subaşı, 151 gün evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşandığı tarih olan 29 Eylül'de, Brezilyalı model Marlon Teixeria ile aşkını ifşa etmişti.







Sevgilisiyle Bali'de tatilde olan Şeyma'dan önceki gün yüzlerinin gözükmediği el ele bir paylaşım, dün de yüzlerinin seçilmediği başka bir paylaşım geldi! Şeyma niye böyle bir gizem yarattı bilmiyorum ama sevgilisiyle ilgili bazı bilgilere ulaştım.







Brezilya'nın en gözde modellerinden olan Marlon Teixeria, ülkesinde ünlü kadınlarla aşk yaşamasıyla tanınıyormuş. Aşk listesi de bir hayli kalabalıkmış. Bu arada onun da Şeyma gibi bir kızı varmış. İki ay önce başladığını öğrendiğim Şeyma ile Marlon'un aşkı bakalım ne kadar sürecek.







NİKAH ŞAHİDİ REKORU KIRDILAR

Eski Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok ile eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci'nin oğlu Efe Bezci, 'yılın düğünü' olmaya namzet bir törenle evlendi. Ankara'daki beş yıldızlı bir otelde evlenen çift, şahit rekoru da kırmış olabilir!







Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı, iki eski devlet bakanı, AK Parti, MHP ve CHP'den 15 milletvekili, ATO Başkanı, Ankara Sanayi Odası Başkanı, altı belediye başkanı, Ankara Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Emniyet Müdürü, genç çiftin şahitliğini yaptı.

Umarım bir ömür mutlu olurlar...







KIZ ÇOCUKLARI İÇİN ANLAMLI ETKİNLİK

Aslı Özdemir'in kurucusu olduğu şirketin organizasyonu ve Aslıhan Doğan Turan'ın ev sahipliğinde, Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir alışveriş şenliği düzenlendi. Yüzlerce girişimci markanın bir araya geldiği, 'Harikalar Diyarı' konseptindeki alışveriş şenliğine ilgi büyüktü.







Aslı Özdemir, özellikle Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocukları için böyle anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu dile getirdi. TOÇEV yararına gerçekleşen bu anlamlı etkinlikte emeği olan herkesin gönlüne sağlık.