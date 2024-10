Üç çocuğunun annesi Hande Demir ile 2006'da Las Vegas, 2011'de İstanbul'da olmak üzere iki kez evlenen ve Temmuz 2020'de de ikinci kez boşanan iş insanı Erdinç Acar, üçüncü kez damat olmaya hazırlanıyor. Evet, yanlış okumadınız... Boşandıktan sonra pek çok güzelle flört eden Erdinç Bey'in, üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı kulağıma geldi.







Hem de geçen ay öğrendiğimiz yeni aşkıyla... Erdinç Bey, geçen ay, 2012 Best Model Of The World birincisi olan sunucu Sezgi Sena Akay ile el ele bir davete katılınca aşkları ifşa olmuştu. Aşkları yeni mi başladı yoksa yeni mi ifşa oldu bilmiyorum ama aşk bacayı çoktan sarmış. Çiftin yakın çevresinden, üç vakte kadar evlenecekleri yolunda duyumlar aldım. Umarım mutlu sona ulaşıp ömür boyu mutluluklarını sürdürürler.



ARTIK YAZ KIŞ ÖĞRETECEK

En son haziranda İtalya'da düzenlenen Dünya Kite Foil Grand Master yarışlarında Kadınlar Grand Master Dünya Şampiyonu olan Bilge Öztürk, 2016'dan bu yana Muğla Akyaka'da açtığı sörf okulunda yüzlerce öğrenciyi sörf ile tanıştırmıştı. Duydum ki, Bilge Öztürk, kite okulunun İstanbul'da şubesini açmış.









Kilyos'taki okulunda kış boyunca kiteboard, dalga sörfü, wing foil ve kitesurf dersleri verecekmiş. Ayrıca kite okulu, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacakmış. Kite sörf meraklılarının artık yazı bekleyip Akyaka veya Alaçatı'ya gitmelerine gerek kalmayacak.



AÇELYA AKKOYUN İLE SİNEMA SOHBETİ

Sanatseverlerin buluşma noktası Kalyon Kültür, bugünlerde en iyi aktivite alternatiflerden biri. Kalyon Kültür'ün ekim ayı programında yer alan ve ücretsiz olan etkinlikler, çocuk ve yetişkinler için yeni ufuklar açacak türden. Örneğin 17 Ekim'de bir etkinlik var ki, sinema tutkunları için bulunmaz nimet. 'Açelya Akkoyun ile Sinemanın Büyüsüne Yolculuk' adlı söyleşiden söz ediyorum.









Ünlü oyuncu, 17 Ekim saat 17.00'de, Nişantaşı'ndaki Kalyon Kültür'de, 'Sinema: Güzel Bir Göz Bağı' ve 'Sinemada Kadın İmajı' başlıklarında özel bir söyleşi gerçekleştirecek. Ücretsiz olan bu söyleşi için hemen yerinizi ayırtın derim.



ALMANYA'DAN MÜJDELİ HABER

Ünlü işletmeci Ayşem Saraçoğlu'nun 28 yaşındaki oğlu Akshay Can Ganguly, yaşadığı Düseldorf'ta, 18 Eylül'de kalp krizi geçirmişti. Entübe edilen Akshay Can, aybaşında gözlerini açmış, annesinin elini sıkmış, ancak başka tepki vermemişti.







Kalbi uzun süre durduğu için doktorlar beyninde bir hasar olabileceğinden şüphe ediyordu. Öğrendim ki, oğlunun başucundan ayrılmayan Ayşem Saraçoğlu, sonunda derin bir oh çekmiş. Gözlerini açan Akshay Can, önceki gün ilk kez yürütülmüş. Herkesi tanıyan ve konuştuğu dört lisanı da hatırlayan Aksay Can'ın beyninde bir hasar olmadığı anlaşılmış, çok şükür...



ÖZEL LEZZETLERLE 10. YILINI KUTLADI

Dünyaca ünlü isimlerin şıklığına şıklık katan moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz Hidayetoğlu'nun kurucusu ve kreatif direktörü olduğu markası 10 yaşında.







Nişantaşı'nda başlayan moda yolculuğunu kısa sürede uluslararası arenaya taşıyarak büyük bir başarı yakalayan Neslişah Hanım, markasının 10. yılı için Maçka'daki yeni showroom'unda bir davet verdi. Anadolu köklerini dünya gastronomi sahnesine sunan Şef Murat Deniz Temel'in özel olarak hazırladığı tadım mönüsünün ikram edildiği davete; iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı.



DERİYİ ABARTMIŞ!

BAŞARILI oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Büşra Develi, geçenlerde katıldığı bir davette derilere bürünmüştü! Evet deri, sezonun sevilen materyallerinden biri olabilir ancak her şeyin fazlası zarar!







Büşra'nın kırmızı deri pantolonu, farklı tondaki deri ceketi, siyah bluzu ve gümüş botları maalesef hiç uyumlu olmamış. Avrupai havasıyla farklı ve etkileyici bir güzelliğe sahip olan Büşra, renk cümbüşü yerine tek bir renk tercih etseydi çok daha şık olabilirdi.



TREND RADARI







Bu sezonun en popüler aksesuarı kesinlikle kahverengi süet çantalar. En rahat stilden en şık görünüme kadar uyum sağlayabiliyorlar.









Geçiş sezonunun en popüler görünümü şort ve gömlek takımlar olacak. Özellikle gri ve kahve tonlarında...









Bu sezon çantalar oldukça büyüyor. Özellikle elde taşınan büyük boy çantaları çok göreceğiz.