İstanbul operasyonu... Gözaltılar... Tutuklamalar... Saraçhane mitingleri... Protestolar... Olaylar...

Bu arada... CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan İmamoğlu önseçimi.

Sahnede batan güneş... Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın zamansız ölümü.

Bu gündem yoğunluğunda, herkesin gözünden kaçan bir ayrıntı vardı.

Şeytan ayrıntıda gizlidir... Anlatalım.

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İşte ayrıntı

Uzun sözün kısası... Özgür Özel'in, "saray bahçesinde kutlama" sözü...

"Cumhurbaşkanlığına aday olacağı" konusundaki bir "niyet beyanı".

İşte... Gündem kalabalığında gözlerden kaçan ayrıntı.

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Manisa-Ankara hattı

Manisa'daydım... Özgür Özel'in memleketinde... 2 ay önce...

Gözlemlerimi yazmıştım.

Pehlivan Erdem Özyiğit... Özgür Bey, iyi tanır... Dedi ki:

- Cumhurbaşkanı adaylığı için gönlümdeki isim hemşerimiz Özgür Özel.

Ertuğrul Aytaç... 39 yıl Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı... Manisaspor'un eski başkanı... Özgür Bey, onu da iyi tanır... Dedi ki:

- Özgür Özel varken, başka ismi konuşmaya gerek yok.

Recep Çınar... Eski Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi eski Başkanı:

- Özgür Özel aday olsun.

Tarkan Kayhan... İş insanı:

- Bence Özgür Bey'in kendisi aday olsun.

Ve daha pek çok Manisalıdan benzer sözler dinlemiş, uzun uzun da yazmıştım... Hemşerileri, Özgür Özel'e selam göndermişlerdi.

Ankara'ya dönüşte Özgür Bey'le konuştum... Dedi ki:

- Her birisi de çok değer verdiğim, kıymetli insanlar... Çok teşekkür ederim... Sizin üzerinizden selamlarını ve iyi dileklerini almış oldum... İnşallah bir gün Manisa'da birlikte gezeriz. (SABAH-13 Şubat 2025 Perşembe)

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Kırmızı kalem

Ramazan Bayramı'nın son günü... 1 Nisan Salı... Sıcak gündem, ekonomik boykot olayı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı:

- Yarın (2 Nisan Çarşamba) alışveriş yapmayın.

2 Nisan Çarşamba... Ticaret Bakanı Ömer Bolat televizyonlarda... Canlı yayında:

- Bugün, dünden daha fazla alışveriş yapın.

Ve... Gündemin sıcaklığı daha da arttı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan... Ticaret Bakanı Ömer Bolat... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin... Sağlık Bakanı Prof. Kemal Memişoğlu... Marketteler... İnadına alışveriş.

Akşam... Televizyonlar... Haberler... Tartışma programları... Hepsinde de konu ekonomik boykot.

Oysa... Aynı gün, dikkatlerden kaçan bir açıklama vardı... Önemli... Hem de çok... Altını kırmızı kalemle çizdik.

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Saray bahçesinde kutlama

Aynı gün... 2 Nisan Çarşamba.

Kıbrıs'ta... Sahnede batan güneş... "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Trabzon-Maçka'da toprağa verildi."

Özgür Özel de, Trabzon'daydı... Cenaze namazında... Mezarlıkta.

Gazeteciler... Özgür Özel'e sordular... "Saraçhane mitingleri ve boykot çağrıları için sosyal medyada paylaşım yapan gençlerin fişleneceği... İleride işe giremeyecekleri konuşuluyor... Ne diyorsunuz?''

CHP liderinin yanıtı: "O fişlemelerin hepsini bulacağım, tamamını sarayın bahçesinde, bidonda, gençlerle birlikte, o gece yakacağım... Ve bidonun başında kutlama yapacağım... Bu kadar söyleyeyim."

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Özgür Özel... 'Aday'

Protestolar... Fişlemeler konumuz değil.

Vurdu kırdı, vandallık, küfür, hakaret, polise asit atmak olmadıkça... Protesto, demokratik bir hak.

Bizim sözünü edeceğimiz, altını çizdiğimiz ayrıntı ise çok farklı:

Özgür Özel'in, "saray bahçesinde, fişleri bidonda yakması ve gençlerle birlikte kutlama yapması" için...

Önce... Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyması lazım.

Ve... Sandıktan çıkması.

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Altın kural

Özgür Özel ile birlikte CHP'de bir hareketlenme olduğu kesin.

Bu canlılığın mimarı kim?

Yanıt ortada... Özgür Özel.

Ve... Unutulmaması gereken siyaset gerçeği:

"Cumhurbaşkanlığı, kimseye ikram edilecek bir makam değildir."

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Terazi var, tartı var

Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 3 yıl var... Bugünden bu konuyu konuşmak erken... Siyaseten yanlış.

Ama... Bu, bugünün yanlışı değil... Tohum, seneler önce atıldı.

Aylarca konuşuldu... Masalar kuruldu... Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş için anket üstüne anket yapıldı.

CHP... Enerjisini boşa harcadı.

Sonra... 28 Mayıs 2023... Seçim... Recep Tayyip Erdoğan yine Cumhurbaşkanı.

Ana muhalefet partisi... Frene basamadı... "Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var" diyemedi.

Ve... Tartışmalar... Parti içinde çekişmeler... Küskünlükler... Bugüne gelindi.

Yarın... Ertesi gün... Gelecek ay... Ondan sonraki ay... Göreceksiniz... CHP, bu kısırdöngüden çıkamayacak.

Dar alanda kısa paslaşmalar... Devam edecek.