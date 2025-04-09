Sağlık sorunu vardı... Ameliyat oldu... Dinlendi... Ve anlamlı bir günde, Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümünde kamuoyunun, kameraların önüne çıktı.

"Geçmiş olsun" diyoruz.

İçinde bulunduğumuz süreçte... Özellikle de toplumca özlemini duyduğumuz "Terörsüz Türkiye" konusunda yürütülen çalışmalarda söylem ve katkılarına büyük ihtiyaç var.

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Siyaset... Zarafet... Nezaket

Başbakan Adnan Menderes, İngiltere'de uçak kazası geçirdikten sonra... İstanbul'a döndü ve trenle Ankara'ya geldi. Siyasi rakibi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, Başbakan Menderes'i Ankara Garı'nda karşıladı:

"Geçmiş olsun... Hoş geldiniz."

Türk siyasi yaşamında buna benzer zarafet, nezaket örnekleri de çoktur.

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Bunlar... Çok güzel hareketler

Başbakan Turgut Özal, iki kez Amerika'da ameliyat oldu... Kalp ameliyatı, göz ameliyatı.

İkisinden sonra da siyasi rakibi Süleyman Demirel'in ilgisiyle karşılaştı.

Birinde... Demirel, eşiyle birlikte Başbakanlık Konutu'na gitti... "Geçmiş olsun."

Diğerinde... Mektup yazdı... "Eşinin ve kendisinin sağlık dileklerini" iletti.

Doğrusu budur... Siyaset de, insanlık da budur.

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Rahmetle

Başbakan Turgut Özal, kalp ameliyatından sonra "İyiyim... Bana bir şey olmaz" gibi sözler söylüyordu.

Demirel... Bir gün bana dedi ki:

"Turgut Bey'e benim şu sözlerimi ilet... Sağlıkla şaka olmaz... Sağlığına dikkat etsin... Eşi ve çocukları var... Ülkeye yapacağı hizmetler var." Şimdi... İkisi de başka bir âlemde... Rahmetle anıyoruz.

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Hiddet... Cinnetin yarısıdır

Devlet Bahçeli başarılı bir ameliyattan sonra evine dönünce...

Allah'ım, o da ne, bir yaylım ateşi başladı ki sormayın gitsin.

Kimileri, "Öldü" dedi.

Kimileri, "entübe edildiğini" söyledi... Uyutuldu.

Kimileri de... Kına satılan aktar dükkânlarının önünde kuyruğa girdi.

Yükselen seviyesizlik... Dibe vuran terbiye.

Bu ne kin? Bu ne hiddet?

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Bizim okul

Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu, aynı okulun mezunlarıyız. Onlar... Benden sonraki mezunlar. Hepsini de yakından tanıdım... Anlatacağım çok şey var.

Yıllar önceydi... Osmaniye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yöneticileri Ankara'ya gelmişlerdi.

İki istekleri vardı:

1. Dernek binamız yok... Devlet, bize bir arsa versin... Bina yapacağız.

2. Şehit ailelerini mezarlığa veya hastaneye götürmek için minibüs lazım... Devlet, bize bir minibüs versin.

Olayın yakın tanığıyım... Ve daha önce de yazdım... Devlet Bahçeli, kendi tapulu arazisinden şehit ailelerine ve gazilere yer verdi.

Kendi cebinden minibüs aldı... Hediye etti.

Bazı kendini bilmezlerin... Terbiyesizlerin... "Ölmesi için dua ettikleri" Devlet Bahçeli, işte bu insan.

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Hodri meydan

Mehmet Kaya... Diyarbakır'ın vicdanı... Akil adamı... Kanaat önderi... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Ona sormuştum... "Bahçeli, Diyarbakır'a gelse nasıl karşılanır?"

Verdiği yanıtı yazmıştım... 15 Ocak 2025:

Sayın Bahçeli, konuşma yapacağı Darkapı Meydanı'na araçlarla, korumalarla gitmez... Yürüyerek gider... Halkın selamlarını ala ala.

İnsanlar, sergilediği cesaret için teşekkür ederler.

İstasyonun önündeki meydan tıklım tıklım dolar... Bölge insanı Bahçeli'yi alkışlar.

Acaba... Devlet Bahçeli'ye beddua edenler... Diyarbakır'a gidebilirler mi? Hodri meydan.

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İyilik... 'Gizli yapılır'

Asrın depremi... 6 Şubat 2023... Osmaniye... Binin üzerinde can kaybı... 2 bin 500 yaralı... 26 bin ev hasarlı.

Devlet Bahçeli... Kendi kesesinden 10 TIR yardım malzemesi gönderdi... Gıda maddesi... Giyecek... Isıtıcı... Battaniye... Aklınıza ne gelirse.

Ve... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a sıkı sıkı tembih etti:

"Hemşerilerim, bunları benim gönderdiğimi bilmesinler."

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'Bahçeli Abi'

Terörsüz Türkiye... Sokağın sesini dinlemek için yollardayım... 2025'in ilk haftasında.

Mardin... Dargeçit... Nusaybin, Kızıltepe, Derik... DEM Partili çok kişi Devlet Bahçeli'den, "Bahçeli Abi" diye söz ediyordu.

Yazmıştım... 6 Ocak 2025... Pazartesi.

Milyonlar... Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı zeytin dalının meyve vermesini beklerken...

Kimileri de... Dalın kurumasını bekliyorlar... Dört gözle.

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Caminin tabelası

Osmaniye Gazeteciler Derneği Başkanı İsrafil Avcı ile dolaşıyorduk... Çarşı pazar... İlçeler... Bahçe, Kadirli, Toprakkale, Hasanbeyli... Yıl 2018.

Gezerken... Bir cami gördük:

"Bahçeli Camii."

İsrafil Avcı... "Abi" dedi:

Galiba, caminin tabelası dikkatinizi çekti... Anlatayım.

Bu mahalleye cami yapılacaktı... Cami Yaptırma Derneği kuruldu... Ama bir türlü arsa bulamadılar.

Devlet Bey duymuş... Hemen talimat verdi: "Benim arazimden bu cami için bir parsel verilsin..."

Cami yapılmış... Derneğin vefası... Camiye isim... "Bahçeli."

Yazmıştım... 26 Mart 2018.

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Zeytin dalı kurumasın

Devlet Bahçeli... Ameliyat sonrası bazı siyasetçi ve gazetecilerle telefonla konuştu... Hemen bir kulp takıldı:

"Konuşan Bahçeli değil... Yapay zekâ ile onun sesi taklit edildi."

Sonra... Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümünde görüntülendi... Anıt mezara karanfil... Ardından Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nı açtı... Oradan parti genel merkezine geçti... Dışarıdaki kalabalığı selamladı... Bozkurt selamı.

Fitne sektörü boş durur mu?

- Gerçek Devlet Bahçeli değildi... Dublörüydü.

Her aptal mutlaka kendisine inanacak, hayran olacak başka aptallar bulur... Memleketimizde çok. Geçmiş olsun Sayın Bahçeli.

Zeytin dalı kurumamalı.