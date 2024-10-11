Ünlü iş insanı Emir Bahadır'ın 'taşıyıcı annelik' yöntemiyle baba olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Türkiye'de yasak olduğu için Amerika'da bulduğu 'taşıyıcı anne' ile babalık hayalini gerçekleştiren Emir Bey, haziranda New York'ta, kızını kucağına almıştı. İspanyolcada 'bakmak' anlamına gelen Mira adını verdiği kızını nüfusuna almak için resmi prosedürleri New York'ta yerine getiren Emir Bey, bir süre önce kızıyla Türkiye'ye gelmiş.







Emir Bey'in, kızının bakımını ise Fransız bir dadıya emanet ettiğini öğrendim. Eski tabirle söylemek gerekirse, Mira'yı Fransız bir mürebbiye büyütecekmiş. Bu arada Emir Bey'in, Amerika dönüşü kızını Güney Fransa'nın ünlü tatil beldesi St. Tropez'deki evine götürdüğünü öğrendim. Demek ki, Fransız dadıyı da orada buldu ve birlikte geldiler. Şimdi ben merakla, Emir Bey'i, kızını Bebek'te gezdirirken göreceğimiz günü bekliyorum!



ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Zafer adında evli bir erkek ve iki kadın arkadaşıyla Ortaköy'deki bir mekanda eğlenen sosyetik güzel Hande Demir'in, çıkışta Zafer Bey'in eşi ve iki arkadaşının saldırısına uğradığını yazmıştım.







Bazı internet siteleri, haberimi abartıp "Hande Demir dayak yedi, hastanelik oldu" şekilde çarpıtınca, Hande Hanım açıklama yapmış. "Dayak yemedim. Türkiye'de bana elini kaldırabilecek bir kadın da yoktur!" demiş.









Ben öyle bir şey yazmamıştım tabii ama görünen o ki Hande Hanım gurur yapmış! Ancak dikkat ederseniz gurur yaptığı konu "dayak yedi" denmesi, olayın sebebi olan evli bir erkekle eğlenmesi değil!



SÜRPRİZDEN ERKEK ÇIKTI!

Ünlü iş insanı Vedat Alaton'un, üçüncü kez baba olmaya hazırlandığını yazmıştım. Aralık 2020'de evlendiği ve Ağustos 2021'de Vedat Bey'i 58 yaşında ikinci kez baba yapan ikinci eşi Seda Alaton, 30 Temmuz'da doğum yapmış.







Vedat Bey'in merhum babası İshak Alaton'un adını verdikleri oğullarına bir kız kardeş istediklerini bildiğim çift, sürpriz olması için bebeklerinin cinsiyetine baktırmamıştı. Öğrendim ki Allah yine bir erkek nasip etmiş. Vedat-Seda Alaton çifti, adını Asil Alen koydukları oğullarını sağlıkla büyütür inşallah.



GİRİŞİMCİ KADINLARA ÜNLÜ DESTEĞİ!

Cemiyet hayatından Eftelya Taşdemir ile İrem Genç, birlikte iş dünyasına atıldı. Yakın arkadaş olan Taşdemir ile Genç, bir saç bakım markası yarattı. Ortaklar, markalarının ilk ürünleri olan şampuan ve saç kremlerini tanıtmak için Ortaköy'deki ünlü bir mekanda davet verdi.







Davete ilgi büyüktü. Cemiyet ve sanat hayatından birçok ünlü isim, girişimci kadınlara destek vermek için oradaydı. Eftelya ve İrem Hanım, konuklarına desteklerinden dolayı teşekkür ederken onlara ürünleri hakkında bilgi de verdi. Girişimci kadınları hep takdir ediyorum, yolları açık olur inşallah.