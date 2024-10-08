Sosyetik güzel Hande Demir'in, hafta sonunda, ünlü bir eğlence mekanı çıkışında üç kadının saldırısına uğradığını öğrendim. Evet, yanlış okumadınız... Mekanın kapısında bekleyen üç kadın, mekandan çıkan Hande Demir'e tekme tokat saldırmış.







Kapıdaki güvenlik görevlileri, Hande Hanım'ı kadınların elinden zor almış. Saldırının nedenini öğrenmek için biraz araştırdım. Kesin bilgi edinemedim ama dedikodular şöyle: Hande Demir, iki kız arkadaşı ve Zafer adlı bir erkek ile mekana eğlenmeye gitmiş.









Hande Hanım, gecenin ortasında Zafer Bey'in de göründüğü bir paylaşım yapmış. Bu paylaşımı gören Zafer Bey'in eşi, yanına iki kadın arkadaşını alıp mekana gelmiş ve çıktığında da saldırmışlar. Hande Demir, Zafer Bey ile bir ilişkisi var da o yüzden mi saldırıya uğradı yoksa yanlış anlaşılmanın kurbanı mı oldu bilmiyorum. Yakında öğrenirim.



LONDRA'DA ÜNLÜ MARKALARA KAFA TUTACAK

Milka Karaağaçlı İnce, dünya starlarının da tercihi olan mücevher markasının 15. yılında birbirinden iddialı işlere imza atıyor. Mikonos, Dubai ve Bahreyn'in ardından şimdi de Londra'nın gözde alışveriş noktası Mayfair'de mağaza açmaya hazırlanıyor.









Bir Türk markasının diğer global markalarla birlikte Londra'nın kalbinde yer alacak olması gerçekten gurur kaynağı. Bu arada Milka Hanım, Londra'daki iki katlı mağazasının tasarım sürecini de Seyhan Özdemir ile Sefer Çağlar'ın sahibi olduğu iç mimarlık ofisine emanet etmiş.



ÖZEL KONSERE BÜYÜK İLGİ

İstanbul Kültür Yolu Festivali dahilinde özel bir konser gerçekleşti. Sultan IV. Murad, III. Selim, II. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan Vahideddin tarafından bestelenen, tarihi 300 yıla kadar uzanan musiki eserleri Rami Kütüphanesi'nde yankılandı.









Musiki Eğitim Vakfı tarafından gerçekleştirilen Sultan Bestekarlar Konseri'ne ilgi büyüktü. Konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy başta olmak üzere cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü izledi. İrem Şamlı, Selin Yücesoy, Ahmet Yağmur Kucur ve Sait Berker Seymenoğlu, Osmanlı saraylarının melodileriyle dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkardı.



FEDON EVİNE GERİ DÖNDÜ!

Ünlü şarkıcı Fedon, tam 37 yıl önce sahne hayatının başladığı ve kendisiyle özdeşleşen Gayrettepe'deki mekanda yine sahneye çıkmaya hazırlanıyor.







90'lı yıllarda bu mekanda meşhur olan Fedon, kendine has kıyafetlerle sahneye çıkar, tabaklar kırılır, masalar devrilir, peçeteler havalarda uçuşurdu. İşletmeciliğini oğlu Theo'nun yapacağı mekandaki Fedon geceleri 11 Ekim'de yeniden başlayacak. 15 günde bir sahne alacak 78'lik delikanlı Fedon dışında, Cefi, Hande Dönmez ve Yunan sanatçılar da sahneye çıkacak. Bence bu mekanı takibe alın.